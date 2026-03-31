Eurovision Song Contest startet erstmals in Asien

Der Eurovision Song Contest geht nach Asien: Am 14. November findet in Bangkok die erste Ausgabe des Eurovision Song Contest Asia statt. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) organisiert das Event gemeinsam mit lokalen Partnern.

Zehn Länder sind bisher bestätigt – darunter Südkorea, die Philippinen, Vietnam, Nepal und Bhutan – weitere könnten folgen. Der Contest soll nach dem bekannten ESC-Muster ablaufen und wird live auf dem offiziellen Eurovision-YouTube-Kanal übertragen. Ziel der EBU ist es, Kulturen zusammenzubringen und eine neue Plattform für Musik und kreative Vernetzung in der Region zu schaffen.

APA/red.