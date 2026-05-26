Europäische Cloud-Kooperation gestartet

BSI Software und T-Systems haben eine Kooperation zur Nutzung der „T Cloud“ geschlossen. Ziel ist eine europäische Cloud- und SaaS-Lösung für CRM- und Customer-Experience-Anwendungen, bei der Daten ausschließlich in Europa gespeichert und verarbeitet werden.

Die Lösung richtet sich insbesondere an regulierte Branchen wie Banken, Versicherungen, Energieversorger und den Handel. Unternehmen sollen damit Anforderungen an Datenschutz, Compliance und neue EU-Regulierungen wie den AI Act, DORA und NIS2 besser erfüllen können.

Im Zentrum steht das Konzept der digitalen Souveränität: Kunden sollen Kontrolle darüber behalten, wo ihre Daten liegen und welche Systeme für KI-Anwendungen genutzt werden. Gleichzeitig sollen moderne KI-Funktionen ohne Einschränkungen verfügbar bleiben.

Die Kooperation wird auch vor dem Hintergrund geopolitischer Risiken und internationaler Cloud-Anbieter wie US-Hyperscalern gesehen. Europäische Cloud-Infrastrukturen sollen dabei mehr rechtliche und regulatorische Unabhängigkeit ermöglichen.

APA/red.