EU plant App zur Altersverifizierung im Internet
Ziel ist ein besserer Schutz von Minderjährigen auf Social-Media-Plattformen.
15.04.2026 12:54red04
Ziel ist ein besserer Schutz von Minderjährigen auf Social-Media-Plattformen.
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