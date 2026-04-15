EU plant App zur Altersverifizierung im Internet

Die Ursula von der Leyen hat die Einführung einer europäischen App zur Altersprüfung angekündigt. Diese soll es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihr Alter beim Zugriff auf Online-Dienste nachzuweisen, um Minderjährigen den Zugang zu bestimmten Plattformen zu verwehren.

Die Anwendung soll mit Ausweisdokumenten wie Reisepass oder Personalausweis verknüpft werden und anschließend als digitaler Altersnachweis dienen. Plattformen wie TikTok oder Instagram könnten damit je nach Altersvorgaben eingeschränkt werden.

Rechtsgrundlage ist unter anderem der Digital Services Act, der Online-Plattformen zu stärkerem Schutz von Minderjährigen verpflichtet. Mehrere EU-Staaten arbeiten bereits an ähnlichen nationalen Regelungen oder haben sie eingeführt. Die EU-Kommission will mit der App einen einheitlichen europäischen Standard schaffen.