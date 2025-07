ESC 2026: ORF holt Nina Kaiser als Verstärkung

Nina Kaiser, seit 2002 bei ProSiebenSat.1 PULS 4 tätig, übernimmt eine Schlüsselrolle im Organisationsteam des Eurovision Song Contest 2026. Die erfahrene Medienmanagerin wird ab August 2025 als Head of Commercial im Core-Team des ORF tätig sein. In dieser Position verantwortet sie die nationalen Kooperationen und fungiert als Schnittstelle zum internationalen EBU-Vermarkter.

Breite Erfahrung

Kaiser war seit 2003 Teil des Management Boards von ProSiebenSat.1 PULS 4 und leitete dort unter anderem die Bereiche Marketing, Kommunikation und Creative Solutions. 2016 gründete sie gemeinsam mit Markus Breitenecker das 4GAMECHANGERS Festival, das sich zu einem der größten branchenübergreifenden Events in Österreich entwickelte. Seit 2020 stand das Festival unter dem Motto „The Power of Cooperation“. Trotz des diesjährigen Ausfalls eines mehrtägigen Festivals aus wirtschaftlichen Gründen bleibt die Kooperation zwischen dem ORF und ProSiebenSat.1 PULS 4 bestehen. Für den Zeitraum ihrer Tätigkeit beim ESC wird Kaiser von ihrem Arbeitgeber freigestellt – von 15. August 2025 bis 31. Mai 2026.

Drei Schlüsselpositionen neu besetzt

Mit der Ernennung von Nina Kaiser ist das Core-Team des ORF für den Eurovision Song Contest 2026 komplett. Bereits im Juni waren erste zentrale Positionen besetzt worden. Nun stoßen neben Kaiser auch Claudio Bortoli als Technical Supervisor und Anja Lenhart als Executive Assistant zum Organisationsteam unter der Leitung von Executive Producer Michael Krön. Claudio Bortoli bringt jahrzehntelange Erfahrung im technischen Bereich mit. Seit 1999 ist er als Technischer Produktionsleiter für den ORF tätig und war bereits 2015 beim ESC in Wien Teil des Core-Teams. Zuletzt war er auch bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sowie bei der Alpinen Ski-WM in Saalbach im Einsatz. Gemeinsam mit Christine Tichy ist er für die technische Umsetzung der Showproduktion verantwortlich. Anja Lenhart war beim ESC 2015 bereits als Assistentin im Regieteam aktiv. Als Executive Assistant wird sie 2026 die Gesamtleitung rund um Michael Krön im Stakeholder-Management sowie in der Koordination der Produktionsbereiche unterstützen. Besondere Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in den Bereichen Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit.

(PA/red)