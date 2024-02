Erdbeben bei Kurier, Krone, Mediaprint

So soll in der Funke-Gruppe – wie man hört – die Entscheidung gefallen sein, sich hundertprozentig ihrer Anteile in Österreich zu entledigen. Die Bewertung der Benko-Anteile mit 80 Mio. Euro – wie kolportiert – würde demzufolge einen Gesamtwert von 160 Mio. Euro ergeben. Mittlerweile steht man bei einer Forderung, wie ExtraDienst in Erfahrung bringen konnte, von rund 140 Mio. Euro.

Dies würde bedeuten, dass Kurier und Kronen Zeitung auseinanderdividiert werden, Raiffeisen einerseits die gesamten Kurier-Anteile übernimmt und die Dichands andererseits die gesamten Krone-Anteile. Das Spannende dabei: In der Mediaprint würde es dann zu einer fifty-fifty-Regelung kommen. Was bedeutet, dass auch Anteile der Krone in der Mediaprint an Raiffeisen gehen würden, was Dichand den Erwerb der Restanteile der Krone leichter (er erhält dafür einen Abschlag und das macht den Krone-Erwerb günstiger) machen würde.

Darüberhinaus stehen auch – wie ExtraDienst in Erfahrung bringen konnte – Paradigmenwechsel bei Raiffeisen bevor. Im Moment wird ein Nachfolger von Erwin Hameseder als Generalanwalt gesucht. Da gibt es einen sehr spannenden Kompromisskandidaten, den ExtraDienst demnächst nennen wird, auf den sich die handelnden Personen offensichtlich geeinigt haben dürften. Hameseder wiederum soll sich in den Aufsichtsrat zurückziehen, die Übergabe diverser Top- Agenden an Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Vorstand Mag. Michael Höllerer bereits intensiv im Laufen sein.

Sohin hat das Benko-Beben nun auch seine Auswirkungen in der Medienbranche …

Mal sehen, ob sich die handelnden Personen einigen – die Verhandlungen sind jedenfalls intensiv im Gange, bei den Beträgen spleit es sich freilich noch …

Medikratius