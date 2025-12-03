Epamedia nominiert Head of Agency Sales

EPAMEDIA setzt ein starkes Zeichen im Agenturmarkt und holt mit Rainer Eschrich einen erfahrenen Medienprofi als neuen Head of Agency Sales ins Unternehmen. Er wird künftig den Bereich der Agenturbetreuung maßgeblich weiterentwickeln und berichtet direkt an Petra Lang, Director Agency Sales, Client Service & Digital.

Petra Lang betont die Bedeutung der neuen Verstärkung für ihren Geschäftsbereich: „In der Zusammenarbeit mit Agenturen stehen Qualität, Beratungskompetenz und verlässlicher Service für uns klar im Mittelpunkt. Mit Rainer Eschrich gewinnen wir eine Persönlichkeit, die über sehr viele Jahre Erfahrung in der Medienbranche verfügt und diese Werte konsequent lebt. Gemeinsam werden wir unsere hohen Qualitäts- und Serviceansprüche weiter ausbauen und die Betreuung unserer Agenturpartner noch stärker auf ihre Bedürfnisse ausrichten.“

CEO Alexander Labschütz zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Rainer Eschrich einen ausgewiesenen Experten für EPAMEDIA gewinnen konnten. Seine Erfahrung und sein tiefes Verständnis für den Medienmarkt sind eine wertvolle Bereicherung für unser Unternehmen und ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung unseres Agentursegments.“

Eschrich war über viele Jahre in leitenden Vertriebs- und Beratungsfunktionen innerhalb der Medienbranche tätig. In seiner neuen Rolle wird er die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Media- und Kreativagenturen intensivieren, integrierte OOH-Lösungen über analoge und digitale Medien hinweg vorantreiben sowie interne Prozesse im Sinne einer noch effizienteren Serviceorientierung weiter optimieren.

Mit dieser strategischen Personalentscheidung unterstreicht EPAMEDIA die zentrale Bedeutung des Agenturgeschäfts und investiert gezielt in Qualität, Service und nachhaltige Kundenbeziehungen.

