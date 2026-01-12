Epamedia holt Kaiblinger ins Management

Jochen Kaiblinger übernimmt die Funktion des Director Regional Sales & Marketing und verantwortet damit künftig Vertrieb, Marketing sowie das gesamte Regionalgeschäft. Er berichtet direkt an CEO Alexander Labschütz.

Kaiblinger kommt von ÖBB Werbung, wo er zuletzt als Prokurist und Vertriebsleiter tätig war. In dieser Rolle verantwortete er den Verkauf und den strategischen Ausbau des Außenwerbenetzes an Bahnhöfen, Verkehrsmitteln und entlang von Verkehrsachsen. Insgesamt blickt Kaiblinger auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im österreichischen Out-of-Home-Markt zurück.

In seiner neuen Funktion soll er vor allem die regionale Stärke von EPAMEDIA weiterentwickeln und den Ausbau digitaler Außenwerbeformate vorantreiben. Kaiblinger betont dabei die Rolle der Außenwerbung als nicht wegklickbares Medium im öffentlichen Raum und sieht besonderes Potenzial in der Verbindung klassischer und digitaler Formate.

EPAMEDIA verfügt österreichweit über rund 25.000 Außenwerbeflächen – von Plakaten und Citylights bis zu Bigboards, Murals und digitalen Citylights. Das Unternehmen setzt auf ein dichtes regionales Netz und den kontinuierlichen Ausbau seines Digitalportfolios.

CEO Labschütz spricht von einer gezielten Verstärkung des Management-Teams und verweist auf Kaiblingers Marktkenntnis, regionale Vernetzung und strategische Erfahrung, mit der EPAMEDIA seine Position im österreichischen OOH-Markt weiter schärfen wolle.

(PA/red)