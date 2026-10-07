Emmy Awards verlassen das klassische Fernsehen

Die Emmy Awards wechseln vom klassischen US-Fernsehen ins Streaming. Ab 2027 wird Prime Video die Preisverleihung weltweit exklusiv übertragen. Die Vereinbarung zwischen Amazon und der Television Academy läuft zunächst über sechs Jahre. Damit endet die bisherige Rotation zwischen ABC, CBS, Fox und NBC. Die vier Sender hatten sich die Übertragung der Emmys über Jahre hinweg geteilt. Mit Prime Video gibt es künftig einen fixen Übertragungspartner. Die Verleihung soll weiterhin im September live stattfinden und weltweit kostenlos abrufbar sein. Ein Prime-Abo ist dafür nicht erforderlich.

Amazon wird Übertragungspartner und Wettbewerber

Für Amazon ist der Deal nicht nur ein Übertragungsrecht. Prime Video ist selbst Produzent von Serien, die bei den Emmys ausgezeichnet werden können. Der Streamingdienst verbindet damit die Übertragung der Preisverleihung mit seinem eigenen Serienangebot. Die Emmys kämpfen seit Jahren mit rückläufigen Zuschauerzahlen. Ob der Wechsel zu Prime Video daran etwas ändert, ist offen. Die Television Academy setzt jedenfalls künftig nicht mehr auf die bisherige Verteilung der Übertragung zwischen mehreren klassischen Sendern, sondern auf eine langfristige Partnerschaft mit einem Streaminganbieter.

(APA/red)