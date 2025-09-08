Emmy Award für Barak Obama, den Erzähler

Die US-Fernsehakademie ehrte Barack Obama am Sonntagabend in Los Angeles erneut als „Besten Erzähler“. In der fünfteiligen Dokumentation Our Oceans führt der 64-Jährige durch die Weltmeere, spricht über Klima, Artenvielfalt und den bedrohten Zustand der Natur. Formal reiht er sich damit ein in eine Kategorie, die sonst von Schauspielprofis oder großen Erzählerstimmen wie David Attenborough geprägt wird.

Lob und Kritik an der Vortragskunst

Wer sich die Originalversion anhört, erkennt deutliche Unterschiede zum legendären Attenborough. Kritiker loben zwar Obamas ruhigen Ton, bemängeln aber, dass er Texte mitunter „vom Blatt liest“ und sich dennoch bemüht, emotional zu wirken. Das Ergebnis: eine warme, präsidiale Stimme – aber ohne schauspielerische Präzision, ohne die Kompetenz eines Meeresbiologen und ohne den dramaturgischen Feinsinn, den große Erzählerstimmen innehaben.

Ein Grund für die Auszeichnung liegt wohl in der Glaubwürdigkeit seiner Stimme. Es geht nicht nur um Clownfische und Riffhaie, sondern um die Bedrohung der Weltmeere durch den Klimawandel – den menschengemachten wohlgemerkt. Obama verkörpert als ehemaliger US-Präsident und internationaler Redner eine politische Haltung, die den Klimawandel zur Top-Agenda macht. Als prominentes Gesicht und Stimme funktioniert seine Stimme hervorragend – als Schauspieler in einer Sprecherrolle erhält er weniger gute Noten.

Politische Kunstform

Obamas Emmy zeigt, dass Preise im Entertainment-Business nicht nur künstlerisches Können bewerten, sondern auch gesellschaftliche Wirkung. Als Klimabotschafter erfüllt er seine Rolle überzeugend. Als Erzähler im engeren Sinn bleibt er hinter Profis zurück – seien es echte Meeresbiologen oder Schauspieler. Die Ehrung scheint weniger eine Anerkennung für außergewöhnliche Sprecherkunst als ein Signal: Nicht die Kunst der Sprache zählt, sondern ein Thema sprachgewandt zu vermitteln.

(red)