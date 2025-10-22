Elke Rock verabschiedet sich nach 18 Jahren von Ö3

Nach fast zwei Jahrzehnten beim Radiosender Ö3 schlägt Moderatorin Elke Rock ein neues Kapitel auf. Am Freitag, dem 24. Oktober 2025, moderiert sie ihre letzte Sendung. Die Entscheidung gab sie zuvor über Instagram bekannt.

Emotionaler Abschied

„Am Freitag höre ich auf“, sagte Rock am Dienstag, den 21. Oktober, in einem Instagram-Video. Sie habe sich bewusst entschieden, nach 18,5 Jahren beim Sender neue Wege zu gehen. Ihr letzter Arbeitstag bei Ö3 soll der 24. Oktober sein. In ihrem Posting sprach sie von einem „langen Prozess“ und dem Wunsch, sich künftig voll auf ihr eigenes Projekt konzentrieren zu können: „Ich brauche beide Hände frei“, so Rock. Zu Beginn des Videos machte sie darauf aufmerksam, dass es sehr schwer für sie sei, dies zu erzählen, ohne in Tränen auszubrechen.

Bekannte Stimme des Senders

Elke Rock begann 2007 beim Hitradio Ö3 und wurde in den folgenden Jahren zu einer vertrauten Stimme im österreichischen Radio. Besonders bekannt wurde sie als Moderatorin der „Ö3 Austria Top 40“. Mit ihrer direkten Art prägte sie das Programm mit – sowohl im Studio als auch bei zahlreichen Events im ganzen Land.

Neuanfang als Coach

Mit dem Ausstieg aus dem Moderationsalltag startet Rock ihre eigene Firma: ROCKstarCoaching. Ihr Angebot richtet sich vor allem an Führungskräfte, Teams und alle, die ihre Wirkung im beruflichen Kontext verbessern möchten. Im Mittelpunkt stehen Stimme, Sprache und Auftreten – Kompetenzen, die Rock aus ihrer Medienkarriere mitbringt und nun weitergibt. Auf ihrer Website beschreibt sie ihre eigens entwickelte Methode, die „ROCK Signature Method“, als ganzheitlichen Ansatz für Kommunikation und Präsenz.

Zeit des Umbruchs

Der Abgang von Elke Rock ist nicht der einzige personelle Wechsel bei Ö3 in den vergangenen Monaten. Auch andere langjährige Stimmen haben den Sender verlassen oder neue Rollen übernommen. Für viele Hörer endet damit eine Ära – und für Rock beginnt ein neuer, selbstbestimmter Abschnitt.

(red)