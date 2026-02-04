Einreichungen für die CCA-Venus 2026

Österreichs wichtigste Auszeichnung für kreative Werbung (Konzeption, Gestaltung, Wirkung), die CCA-Venus, lädt zur Teilnahme am diesjährigen Wettbewerb ein. Zugelassen sind alle Arbeiten, die am Wirtschaftsstandort Österreich entstanden sind (auch für ausländische Märkte) oder für den österreichischen Markt konzipiert und dort publiziert wurden. Arbeiten, die lediglich für Österreich adaptiert wurden, sind nicht zugelassen.

„Die CCA-Venus bleibt der Maßstab für kreative Exzellenz in Österreich. Wir laden auch heuer wieder alle Kreativen ein, ihre stärksten Arbeiten einzureichen und sich mit den herausragendsten Ideen des Landes zu messen“, so Creativ-Club-Austria-Präsident Christian Hellinger (Scholz & Friends).

Neben den 14 Hauptkategorien kann der Creativ Club Austria auch mehrere Special Awards vergeben werden, darunter „Client of the Year“, „Creative Lead of the Year“, „Regional Creative Lead“ (Bundesland), „Student of the Year“, „Venus for Change“ und „Venus for Equality“.

Die CCA-Venus ist zudem die Qualifikation für die ADC*E-Awards: Alle Arbeiten ab Shortlist qualifizieren sich für die Einreichung beim ADC*Europe.

Expertenjury und Auszeichnungen

Der Creativ Club Austria sucht relevante, originelle sowie ausgezeichnet umgesetzte Arbeiten. Die Bewertung erfolgt durch eine hochkarätige Expertenjury, die vom CCA-Vorstand ausgewählt wird und aus CCA-Mitgliedern sowie nationalen und internationalen Gastjuroren besteht. Auch 2026 wird eine paritätische Besetzung angestrebt.

Die Jury bewertet Kreativität, Qualität, Innovation und Umsetzung und kann Auszeichnungen für Shortlist, Bronze, Silber, Gold oder Grand Prix vergeben. Spezielle Preise wie „Venus for Change“ und „Venus for Equality“ werden für Ideen in den Bereichen sozialer, ökonomischer oder ökologischer Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit verliehen.

Teilnahmebedingungen

Der Veröffentlichungszeitraum der eingereichten Arbeiten muss zwischen dem 1. März 2025 und dem 28. Februar 2026 liegen.

Die Early-Bird-Deadline für Einreichungen ist der 20. Februar 2026, die reguläre Einreichfrist endet am 20. März 2026. Die Online-Vorjury findet von 3. bis 17. April 2026 statt, die finale Jurysitzung am 24. April 2026.

Den krönenden Abschluss bildet die Awardshow am 28. Mai 2026 in den Wiener Werkshallen. Einreichungen sind ausschließlich über das Online-Tool auf ccavenus.awardhub.org möglich.

Kosten und Ermäßigungen

Für Einreichungen bis 20. Februar 2026 gelten die Early-Bird-Gebühren von 120 Euro, danach beträgt die reguläre Einreichgebühr 160 Euro. Für Arbeiten, die Gold, Silber oder Bronze erhalten, wird ein Winners-Beitrag von 300 Euro pro Arbeit und Kategorie verrechnet. Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) erhalten 25 Prozent Rabatt auf Einreichgebühren und Winners-Beiträge.

Eingespart: Da es das gedruckte Jahrbuch nicht mehr gibt, entfällt für Shortlist-Auszeichnungen der Winners-Beitrag. Ebenso bleiben Einreichungen in der Kategorie „Student of the Year“ kostenfrei.

Alle ausgezeichneten Arbeiten werden im CCA-Online-Archiv veröffentlicht und auch im globalen Archiv des One Club for Creativity sichtbar.

(PA/red)