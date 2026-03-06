Eigentümer MFE reorganisiert ProSiebenSat.1

Der italienische Medienkonzern MFE (MediaForEurope), Eigentümer von ProSiebenSat.1 und Unternehmen der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, hat eine Neuorganisation seiner Konzernstruktur angekündigt. Der Sitz des Unternehmens bleibt in Amsterdam, während der operative und steuerliche Hauptstandort weiterhin in Italien liegt, teilte ProSiebenSat.1Puls4 mit.

Vorsitz des Unternehmens

Zur P7S1P4-Gruppe zählen in Österreich die Fernsehsender Puls 4, Puls 24, ATV und ATV2 sowie die Streamingplattform Joyn. Pier Silvio Berlusconi übernimmt künftig neben seiner Funktion als Vorstandschef auch den Vorsitz des Unternehmens. Die Reorganisation folgt auf die internationale Expansion und den Einstieg von MFE bei ProSiebenSat.1 Media in Deutschland. Gleichzeitig wird das Topmanagement des Konzerns neu strukturiert.

Internationale Strategie gebündelt

MFE verfolgt Aktivitäten in Italien, Österreich, Deutschland, Spanien und künftig auch Portugal. Ziel der Neuorganisation ist es, die internationale Strategie des Konzerns zu bündeln und die Steuerung der verschiedenen Märkte effizienter zu gestalten. Seit dem vergangenen Jahr ist MFE Mehrheitseigentümer von ProSiebenSat.1, was bereits zu Veränderungen im Management des deutschen Privatsenders führte.

Digitalisierung und Datenanalyse

Im Rahmen der Umstrukturierung entstehen zwei neue zentrale Bereiche: Einer konzentriert sich auf die Entwicklung digitaler Plattformen und Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz und wird vom ProSiebenSat.1-Standort in München aus von Dirk Voigtländer geleitet. Der zweite Bereich widmet sich der Datenanalyse, mit dem Ziel, Programm- und Werbedaten sowohl im linearen Fernsehen als auch auf digitalen Plattformen umfassend auszuwerten.

Langfristige Ziele des Konzerns

MFE hatte 2025 nach einem umfangreichen Aktienankauf die volle Kontrolle über ProSiebenSat.1 übernommen. Der Konzern plant den Aufbau eines europäischen Fernsehverbunds. Mit ProSiebenSat.1 und der RTL-Gruppe zählt MFE zu den beiden großen privaten Fernsehanbietern in Deutschland.

(APA/red)