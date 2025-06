Echter Lehrling wirbt für Landschaftsgärtner

Um interessierte junge Menschen als potenzielle Lehrlinge zielgruppengerecht zu erreichen, hat sich das Waldviertler Gartengestaltungsunternehmen Galateich die Wiener Digital Marketing-Agentur SPiNNWERK ins Boot geholt. Aus der Zusammenarbeit entstanden sechs Kurzvideos für Instagram und TikTok, in denen die Landschaftsgärtner-Lehre authentisch und humorvoll dargestellt wird. Der Hauptdarsteller in den Videos ist der Sohn des Chefs vom Unternehmens.

Eine Lehre bei Galateich: Leiwand!“

Wie so viele Branchen ist auch die des Garten- und Landschaftsbaus vom Fachkräftemangel betroffen. Das Gartengestaltungsunternehmen Galateich mit Sitz in Zwettl (Niederösterreich) setzt daher auf eine eigene Lehrlingsausbildung. Die Informationsvideos geben Einblick in die abwechslungsreichen handwerklichen Tätigkeiten, die beim Bau von Gärten und Teichen gefragt sind.

Hier geht’s zu den Videos

„Wir sind beeindruckt, wenn Betriebe das Ruder selbst in die Hand nehmen und den Fachkräftemangel aktiv bekämpfen. Daher freute es uns umso mehr, Galateich bei diesem Projekt unterstützen zu dürfen“, sagt Markus Nutz, Eigentümer und Geschäftsführer von SPiNNWERK. „Es war außerdem sehr spannend, Einblick in die Arbeit der Landschaftsgärtner:innen zu bekommen, die sich doch sehr von unserer eigenen digitalen Arbeit unterscheidet – wobei wir alle zufriedene Kunden zum Ziel haben!“

Vom Lehrling zum Hauptdarsteller

Das Ergebnis: Nach Zusammenfügen von Bild und Ton entstanden sechs Hochformatvideos zwischen 15 und 30 Sekunden, die der Zielgruppe im lockeren Ton Informationen zur Lehre Landschaftsgärtner:in vermitteln. Matthias Haneder, Geschäftsführer von Galateich, war beim Dreh mit dabei – sein Fazit: „Obwohl niemand aus deren Team zuvor Berührungspunkte mit unserer Branche hatte, haben sie es geschafft, sich in das Berufsfeld hineinzuversetzen und unsere Zielgruppe punktgenau abzuholen.“

Hauptdarsteller der Videos ist Tobias Haneder, selbst angehender Landschaftsgärtner bei Galateich und Sohn des Geschäftsführers Matthias Haneder, der seit über 10 Jahren als Prüfer bei Lehrabschlussprüfungen und Meisterprüfungen für die WKNÖ tätig ist.

(PA/red)