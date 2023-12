Düstere Zukunft für Social Media

Laut einer Gartner-Umfrage unter 263 Konsumenten wird ein wahrgenommener Verfall der Qualität auf Social-Media-Plattformen dazu führen, dass bis 2025 etwa 50 Prozent der Nutzer entweder die Nutzung stark reduzieren oder sich ganz davon verabschieden werden. Über die Hälfte der Nutzer (53 Prozent) gaben zudem an, dass sich der Zustand der sozialen Medien in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert hat. Viele sehen in der Verbreitung von Falschinformationen, toxischen Nutzerblasen und dem zunehmenden Einfluss von Bots die Hauptgründe für diese Entwicklung.

Besonders besorgniserregend ist die erwartete Integration von generativer Künstlicher Intelligenz (Gen KI) in soziale Medien. Über 70 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass eine verstärkte Nutzung von Gen KI die Benutzererfahrung negativ beeinflussen wird. Die Sorge dreht sich auch darum, dass KI-generierter Content oft als irreführend oder falsch wahrgenommen wird.

Diese Entwicklungen beeinflussen das Verhalten der Nutzer bereits: Sie teilen weniger persönliche Inhalte und versuchen aktiv, ihre Nutzung von sozialen Medien einzuschränken. Laut Gartner-Expertin Emily Weiss müssen Marketingverantwortliche daher ihre Strategien überdenken, insbesondere in Bezug auf Kundenbindung und -gewinnung.

Mangelnde Vertrauensbasis

Der Wissenschaftlerin nach wird Misstrauen und mangelndes Vertrauen manche Konsumenten dazu bringen, sich bei Marken und Interaktionen nach entsprechenden Alternativen umzusehen. Einige Marken sollten demnach auf den Einsatz von KI verzichten und stattdessen menschlichere Ansätze bevorzugen, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Gleichzeitig versuchen CMOs, durch den Einsatz von Gen AI mehr mit weniger Aufwand zu erreichen. Dies soll vor allem die Produktivität steigern und Kosten senken. Zusätzlich ermöglicht es kreativen Köpfen, sich auf komplexere und kreativere Strategien zu konzentrieren.

Zudem wird die rasche Einführung von Gen AI bei den Suchmaschinen die Möglichkeiten der CMOs zur Nutzung der “Organic Search” für die Steigerung der Verkaufszahlen deutlich beeinträchtigen. Eine Gartner-Umfrage mit 299 Konsumenten im August 2023 hatte bereits gezeigt, dass die Konsumenten für eine KI-verbesserte Suche bereit sind. 79 Prozent der Befragten gingen davon aus, dass sie diese bereits innerhalb des nächsten Jahres nutzen werden. Zudem gaben 70 Prozent dieser Nutzer an, dass sie zumindest ein gewisses Vertrauen in die Gen-AI-gestützten Suchergebnisse haben.

Pressetext/Red.