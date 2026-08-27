dreifive Österreich richtet Führung neu aus

Bei der Digitalagentur dreifive GmbH steht ein Wechsel in der Geschäftsführung bevor. Carina Hummel übernimmt die operative Leitung des Standorts Wien. Sie ist seit vielen Jahren im Unternehmen tätig und hat dort bereits verschiedene Funktionen ausgeübt. Die bisherigen Managing Partner Marcel Oppliger und Sascha Frommhund geben die operative Verantwortung bis Ende 2026 ab. Beide bleiben dem Unternehmen als Mitinhaber und Verwaltungsräte der dreifive Group AG verbunden.

Oppliger und Frommhund konzentrieren sich auf Gruppe

Ab 2027 wollen sich Oppliger und Frommhund stärker um die strategische Entwicklung der dreifive Group kümmern. Dazu gehören der Ausbau des internationalen Netzwerks und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 110 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Hummel übernimmt in Wien

Hummel sieht insbesondere Veränderungen im österreichischen Markt und im Konsumverhalten als wichtige Themen für die kommenden Jahre. „Der österreichische Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Ein Zusammenspiel aus Strategie, Kreation, Daten und Technologie, das konsequent auf Wirkung ausgerichtet ist, wird für Marken künftig noch wichtiger“, sagt sie. Dreifive wolle den Standort Österreich weiter ausbauen und dabei nach Angaben von Hummel eng mit dem Markt und den Kunden arbeiten. Auch die Zusammensetzung des Teams soll sich an den Bereichen Strategie, Kreation, Daten und Technologie orientieren.

Langjährige Erfahrung im Unternehmen

Für Oppliger und Frommhund ist Hummel mit ihrer bisherigen Tätigkeit bei dreifive eine interne Nachfolgerin. „Als langjährige Mitarbeiterin hat sie unser Unternehmen in unterschiedlichen Funktionen mitgestaltet und verfügt über ein tiefes Verständnis für unseren Markt, unsere Kunden und unsere Werte“, erklären die beiden Verwaltungsräte. Die Übergabe der operativen Verantwortung soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Ab 2027 wird Hummel die Geschäfte von dreifive Österreich operativ führen.

(PA/red)