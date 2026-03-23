dreifive erweitert Netzwerk durch Beteiligung von s360

Die europäische Marketing- und Technologieagentur s360 hat eine strategische Minderheitsbeteiligung an der Agentur dreifive erworben. Ziel der Beteiligung ist es, die Position von dreifive in der DACH-Region zu stärken und die internationale Reichweite des Unternehmens auszubauen.

Ziel der Partnerschaft

Mit s360 als Partner erhält dreifive Zugang zu Technologien, Datenkompetenzen und einem erweiterten europäischen Expertennetzwerk. Dies soll den Mehrwert für Kunden erhöhen. Die Agentur tritt weiterhin unter ihrer etablierten Marke in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf und verfolgt unverändert das Ziel, kanalbezogene Expertise praxisnah umzusetzen und messbare kommerzielle Ergebnisse zu erzielen.

Gemeinsame Ressourcen

Zusammen verfügen dreifive und s360 über mehr als 430 Spezialisten in 11 europäischen Märkten. Beide Unternehmen unterstützen Marken und Einzelhändler in den Bereichen Marketing, Daten, Technologie und Kreativdienstleistungen durch strategische Beratung und operative Umsetzung. Marcel Oppliger und Sascha Frommhund, Managing Partner bei dreifive, betonen die strategische Übereinstimmung beider Unternehmen. Sie heben praxisorientierte Umsetzung, Channel-Expertise und geschäftlichen Fokus als gemeinsame Werte hervor. Die Partnerschaft soll die internationale Position von dreifive stärken und den Zugriff auf branchenspezifische Technologien ermöglichen.

(PA/red)