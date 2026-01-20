Doppelter Zuwachs bei Purtscher Relations

Die Wiener Kommunikationsagentur Purtscher Relations hat ihr Team verstärkt und erweitert damit ihre Kompetenzen in Corporate Publishing und Design. Seit Dezember 2025 gehören zwei neue Mitarbeiterinnen zum Unternehmen.

Zwei Neuzugänge

Mit Claudia Greifoner und Helena Valasaki gewinnt die Agentur Fachkräfte, die das Angebot inhaltlich und gestalterisch ausbauen sollen. Greifoner ist als Managerin Corporate Publishing tätig, Valasaki übernimmt die Aufgaben als Art Director. Greifoner bringt langjährige Erfahrung aus Pressearbeit, Werbung und Finanzkommunikation mit. Bei Purtscher Relations wird sie vor allem Kunden‑ und Mitarbeitermagazine sowie Geschäfts- und Imageberichte betreuen. Valasaki ergänzt das Team um grafische Expertise. Ihre Hauptaufgabe liegt in der visuellen Umsetzung von Kommunikationsprodukten. Zuvor war sie in verschiedenen Designpositionen tätig und hat unter anderem Erfahrung in barrierefreier Typografie.

Stärkung des Leistungsangebots

Mit der Verstärkung möchte Purtscher Relations sein kreatives Leistungsportfolio ausbauen. Der Fokus liegt auf Corporate Publishing, während der Designbereich die visuelle Qualität der Kundenkommunikation verbessert. Agenturchefin Carola Purtscher betont, dass die neuen Teammitglieder die Kompetenzen der Agentur in beiden Bereichen gleichzeitig stärken und die Leistungsfähigkeit insgesamt erhöhen. Purtscher Relations ist seit 2011 in Wien ansässig und ist in den Bereichen strategische Kommunikationsberatung, klassische Pressearbeit, interne Kommunikation, Corporate Publishing und Eventmanagement tätig.

