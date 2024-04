DMVÖ lud RTR zum Business Breakfast

Der RTR-Geschäftsführer für den Bereich Telekommunikation und Post teilte seine Einblicke in die Implementierung des AI Acts und dessen Auswirkungen auf Cybersecurity und Datenschutz. Besonders betonte er die Bedeutung der KI-Servicestelle der RTR als zentrale Anlaufstelle, die Unternehmen und öffentliche Institutionen beim Übergang zu regulierten KI-Anwendungen berät und unterstützt. Ursula Illibauer, Referentin für Information und Consulting der WKO, ergänzte das Problemfeld um ihre Ausführungen zu rechtlichen Aspekten und der Notwendigkeit einer Risikobewertung im Umgang mit KI.

„Mit der EU-KI-Regulierung erwarten wir wichtige Antworten, Klarheiten in unsicheren Bereichen und eine Vereinheitlichung der Anwendung. Trotzdem werden praktische Fragen wie die Risikobewertung spezifischer KI-Anwendungen erst noch auftreten. KI wird zunehmend wichtiger und in den kommenden Jahren eine größere Rolle spielen. Jetzt ist es entscheidend, sich nicht zu scheuen, alle Aspekte gründlich zu prüfen, passende Tools für Unternehmen auszuwählen und bei rechtlichen Unsicherheiten nachzufragen“, so Illibauer.