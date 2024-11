DMVÖ: Initiative für Influencer-Marketing

Am 07.11.2024 lud der DMVÖ (Dialog Marketing Verband Österreich) zum offiziellen Kick-off Event Influencer-Marketing 2024: powering (Brand)Partnerships der DMVÖ Expert Group Influencer-Marketing im IKEA Westbahnhof in Wien ein. Laut eigenen Angaben waren vor Ort rund 140 Unternehmen, Agenturen und interessierte Social Media Creators, die das Angebot zum Networken in Anspruch nahmen. Mit dem Kick-off startet die DMVÖ Expert Group Influencer Marketing ihre Initiative für die Branche unter der Leitung von Lisa Riepl.

71 Prozent Conversion-Rate

Die Expert Group möchte österreichischen Nano- und Micro-Content-Creators eine Plattform zum Vernetzen sowie einen Raum für professionelle Weiterbildung geben. Top-Speaker:innen, wie Pin Cher von META, Ilja Jay von der Influencer-Agentur Follow, YouTuberin Kim Lianne und Influencerin Lisa (die Hauswerkerin) gaben Einblick in ihre jeweilige Expertise rund um das Influencer-Marketing.

Die anwesenden Content-Creator bekamen durch Pin Cher, Senior Accountant Managerin der Dachregion von META, erste Einblicke in zukünftige Trends der Plattformen. Besonders aufschlussreich für Unternehmen war auch die Information einer Statistik von META, laut der 71 % der Befragten einen Kauf nach Bewerbung (Video) durch ihre Lieblings-Influencer tätigen.

„Wir wollen Content-Creators, Agenturen und Unternehmen ein Zuhause geben. Influencer-Marketing ist mittlerweile ein fixer Bestandteil des Marketing-Mix. Trotzdem wird das Thema selten in den Fokus gestellt, sondern wird meistens am Rande mitgenommen. Bis jetzt gab es keine Branchen-Veranstaltungen, keine richtigen Möglichkeiten für Austausch, Networking oder Weiterbildung. Hier kommt die DMVÖ Expert Group ins Spiel – wir fungieren als eine der ersten Anlaufstellen für Influencer:innen, Unternehmen und Agenturen“, so Lisa Riepl, Leiterin der DMVÖ Expert Group Influencer-Marketing.