Disney+ verstärkt deutschsprachige Eigenproduktionen

Der Streamingdienst Disney+, im Besitz der Walt Disney Company, hat sich seit seinem Start im November 2019 als bedeutender Akteur im globalen Streaming-Markt etabliert. Mit über 150 Millionen Abonnenten weltweit bietet Disney+ Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic an. In Europa ist der Dienst seit März 2020 in Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums auf dem deutschsprachigen Markt am 24. März 2025 kündigt Disney+ mehrere deutschsprachige Eigenproduktionen an. Darunter befindet sich eine Adaption des französischen Serienerfolgs “Call My Agent!” mit dem Arbeitstitel “Call My Agent Berlin”. Die Serie erzählt die Geschichte der Schauspielagentur ‘Stern’ und ihrer Agenten, die die Launen ihrer prominenten Klienten managen. Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem Iris Berben, Veronica Ferres und Jürgen Vogel. Der Start der Serie ist für Herbst 2025 geplant

“Vienna Game” auf Disney+

Ein weiteres Projekt ist die sechsteilige Serie “Vienna Game”, die den Wiener Kongress im frühen 19. Jahrhundert thematisiert. Die Serie beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Intrigen dieser Zeit und zeigt, wie das Schicksal Europas auf Tanzflächen und in Boudoirs entschieden wurde. Zum Ensemble gehören Daniel Donskoy, Alexander Scheer und Heike Makatsch. Diese Produktionen unterstreichen das Bestreben von Disney+, lokal relevante Inhalte zu schaffen und das Angebot für den deutschsprachigen Markt zu erweitern.

