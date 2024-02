Disney: Verluste im Streaming-Geschäft

Obwohl die Verluste des Streaming-Geschäfts von Disney im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert werden konnten, schreibt das Unternehmen immer noch rote Zahlen: Der Streaming-Dienst Disney+ und das Sportangebot ESPN+ verbuchten 2023 ein Minus von rund 216 Millionen Dollar (201,06 Millionen Euro). Im Jahr zuvor war Disney in dieser Sparte gut eine Milliarde Dollar im Minus. Im Bereich der Freizeitparks und Kreuzfahrten profitiert der Unterhaltungs-Riese hingegen stark.

Für die Zukunft kündigt Disney-Chef Bob Iger an, verstärkt im Gaming-Sektor investieren zu wollen. Unter anderem wolle man 1,5 Milliarden Dollar in die Spielefirma Epic Games stecken. Dabei soll etwa deren Spiel „Fortnite“ mit dem Disney-Universum verknüpft werden. Dies werde allerdings einige Jahre in Anspruch nehmen, meint Iger.

APA/Red.