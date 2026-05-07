Disney steigert Umsatz und Gewinne

Der US-Unterhaltungskonzern The Walt Disney Company hat im zweiten Geschäftsquartal von starken Ergebnissen im Streaminggeschäft sowie erfolgreichen Filmen und Freizeitangeboten profitiert. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um acht Prozent auf 1,57 US-Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Auch der Umsatz erhöhte sich um sieben Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar.

Die Konzernführung rechnet damit, das Wachstum im zweiten Halbjahr weiter zu steigern. Anleger reagierten positiv: Die Disney-Aktie legte vorbörslich deutlich zu.

Besonders erfolgreich entwickelte sich die Streaming-Sparte mit Disney+, die erstmals eine zweistellige Gewinnmarge erreichte. Zuvor hatte das Unternehmen im Wettbewerb mit Anbietern wie Netflix und Amazon lange Verluste in diesem Bereich verzeichnet.

Auch das Filmgeschäft lief erfolgreich. Die Produktionen „Avatar: Fire and Ash“, „Zootopia 2“ und der Animationsfilm „Hoppers“ erzielten zusammen weltweit mehr als 3,7 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen.

Weniger erfolgreich verlief hingegen das Sportgeschäft. Sinkende Werbeeinnahmen beim Sportsender ESPN belasteten die Ergebnisse der Sparte. Dagegen gaben Besucher in den Freizeitparks und auf Kreuzfahrten des Konzerns mehr Geld aus. Wegen der angespannten Wirtschaftslage blickt das Management auf diesen Bereich jedoch vorsichtig.

Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,3 Milliarden auf 2,25 Milliarden US-Dollar. Grund dafür waren vor allem höhere Steuerbelastungen, nachdem Disney im Vorjahr noch von einer Steuergutschrift profitiert hatte.

APA/Red.