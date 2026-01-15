Digital-adStar 2026 startet Online-Voting

Mit dem Digital-adStar hat die ORF-Enterprise im vergangenen Jahr eine neue Auszeichnung ins Leben gerufen, die herausragende digitale Werbekampagnen im ORF.at-Network würdigt. Nach der Premiere im Vorjahr geht der Digital-adStar nun in die zweite Runde. Über die Preisträger entscheidet erneut ein öffentliches Online-Voting, das von 14. bis 21. Jänner 2026 stattfindet.

Vorauswahl durch Digitalteam

Der Abstimmung geht eine fachliche Selektion durch das Digitalteam der ORF-Enterprise voraus. Zur Wahl stehen Kampagnen, die im jeweiligen Halbjahr durch besonders starke Ergebnisse, professionelle Produktion und eine reibungslose Abwicklung überzeugt haben. Die nominierten Projekte sind auf der Plattform adinsights.orf.at/adstar abrufbar.

Premiere für Rising Digital-adStar

Neu ist in diesem Jahr die Einführung des Rising Digital-adStar. Mit dieser Auszeichnung wird erstmals die beste Newcomer-Kampagne des Jahres prämiert. Die Entscheidung darüber liegt bei der B2B-Community, die im Rahmen des Online-Votings ihre Stimme abgibt. Der Rising Digital-adStar wird einmal jährlich vergeben und richtet sich an Auftraggeber, die erstmals mit einer Kampagne im öffentlich-rechtlichen Digitalumfeld besondere Aufmerksamkeit erzielen konnten.

Spektrum an Kampagnenformaten

Für den Digital-adStar kommen alle Kampagnen in Betracht, die im jeweiligen Halbjahr im ORF.at-Network ausgespielt wurden. Dazu zählen unter anderem dynamische Display-Kampagnen, Buchungen auf der ORF.at-Startseite, Contextual-Intelligence-Kampagnen sowie Bewegtbildformate wie Instream-, MaxReach- oder CTV-Kampagnen. Neben klassischen Leistungskennzahlen wie Sichtbarkeit und Klickrate berücksichtigt die Bewertung auch qualitative Aspekte. Dazu zählen die operative Abwicklung, die Einhaltung von Zeitplänen, die technische Umsetzung sowie Faktoren wie Heavy Ad Rates.

Qualität und Zusammenarbeit

Entscheidend für eine Nominierung sind Kampagnenergebnisse, die aus dem Zusammenspiel von Kreation, Produktion und der Reichweiten- sowie Qualitätsstärke des ORF.at-Networks entstehen. Laut Matthias Seiringer, Head of Sales Digital bei der ORF-Enterprise, verstehe sich der Digital-adStar als Anerkennung für Innovationskraft, professionelle Zusammenarbeit und das klare Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Qualitätsumfeld. Mit der Auszeichnung präsentiert die ORF-Enterprise halbjährlich digitale Best Practices, die sowohl als Leistungsnachweis als auch als Inspiration für zukünftige Kampagnen dienen sollen.

(PA/red)