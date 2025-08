Die Werbelieblinge der Media Award Jury

Die Spannung steigt: Am 2. September 2025 werden im Wiener Leopoldmuseum die Media Awards verliehen. Nach der Online-Bewertung der 73 Einreichungen für die 21. Auflage trafen sich Ende Juli die beiden Hauptjurys unter der Leitung von Anke Ellmerer (Havas Village Vienna) und Anja Hettesheimer (Omnicom) in den Meeting Suites by Bene, um die Shortlists zu bestimmen. Die Bilanz: Rund zehn Prozent mehr Arbeiten als im Vorjahr und erstmals eine Auszeichnung für „Exzellente Nachhaltigkeit in Media“. Neu ist auch der Sonderpreis „100 % Österreich“ für rein heimische Kampagnen.

Vier Kategorien, klare Favoriten

Die Juror:innen nominierten 25 Arbeiten in den Kategorien „Exzellente Media-Strategie“ (11 Nennungen), „Exzellente Media-Innovation“ (5), „Exzellenter Dateneinsatz“ (5) und „Exzellente Nachhaltigkeit in Media“ (4). Die Shortlist-Platzierungen fließen auch in die Wertung für den Titel „Agency of the Year“ ein.

Bei den Auftraggebern liegt Magenta Telekom mit drei Nominierungen voran. Burgenland Tourismus, Samsung, Stiftung Kindertraum, Vöslauer und XXXLutz folgen mit jeweils zwei Platzierungen. Auf Agenturseite führt Mediaplus Austria mit sieben Shortlist-Erfolgen das Feld an. Dahinter rangiert Media 1 mit vier, Mindshare mit drei sowie Publicis Media und Wavemaker mit jeweils zwei Nennungen.

Traditionsmarken und ein Ausreißer

Ein Blick auf die Liste zeigt vor allem bekannte Marken mit starker Marktpräsenz – Unternehmen, die auch in den Mediaspendings regelmäßig in den oberen Rängen zu finden sind. Umso markanter wirkt die Nominierung von Stiftung Kindertraum: Als einziger Vertreter aus dem Non-Profit-Bereich steht die Initiative inmitten eines Feldes, das ansonsten von großen, etablierten Auftraggebern geprägt ist.

Bemerkenswert ist auch die Zusammensetzung der Jury: Mit rund zwei Dritteln Frauenanteil spiegelt sie die derzeitige Führungsstärke weiblicher Stimmen in der Branche wider.

Stimmen aus der Jury

„Die Shortlist-Platzierten sind Role Models für die gewinnbringende Zusammenarbeit mit nationalen Medien und deren Vermarkter“, betont Oliver Böhm, ORF-Enterprise-CEO und Präsident des Vereins Media Award.

Juryleiterin Anke Ellmerer unterstreicht die Innovationskraft: „Ob durch innovative Technologien, kluge Datennutzung oder nachhaltige Ansätze – die Kampagnen zeigen, dass Media wirkt.“

Für Anja Hettesheimer war die Kategorie „Exzellente Media-Strategie“ ein Highlight: „Von groß angelegten Multichannel-Kampagnen bis zu Budgetprojekten – die Vielfalt und Qualität war beeindruckend.“

Hintergrund des Media Awards

Der Media Award gilt als wichtigste österreichische Auszeichnung für Media-Exzellenz. Seit 2004 wird er jährlich an Mediaagenturen, Werbetreibende und Kreativagenturen verliehen. Initiatoren sind EPAMEDIA, Gewista, Goldbach Austria, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding.

(PA/red)