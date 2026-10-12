Die schwierige Rechnung der Medien

Print-Abos gehen zurück, digitale Reichweite lässt sich nicht automatisch in entsprechende Werbeerlöse übersetzen. Für Online-Nachrichten zu bezahlen, ist für einen großen Teil des Publikums weiterhin keine Selbstverständlichkeit. Österreichs Medienhäuser setzen deshalb zunehmend auf einen Mix aus Abos, Werbung und digitalen Zusatzangeboten. Die entscheidende Frage ist längst nicht mehr nur, ob Inhalte kostenlos oder kostenpflichtig sind, sondern wie sich Reichweite und Zahlungsbereitschaft miteinander verbinden lassen.

Das Abo ist kein Selbstläufer

Wie begrenzt der Markt für Paid Content ist, zeigt der aktuelle Digital News Report: 2026 gaben in Österreich 16 Prozent der Befragten an, im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt zu haben. Trotzdem haben digitale Abos für viele Medienhäuser an Bedeutung gewonnen. Im Digital News Report 2025 war das laufende digitale Abo oder eine Mitgliedschaft die häufigste Zahlungsform. 31,2 Prozent der zahlenden Nutzer erhielten ihren digitalen Zugang über ein Print-Digital-Paket beziehungsweise ein bestehendes Printabo. Die Modelle sind dabei unterschiedlich: Kleine Zeitung, Krone, OÖ Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, Die Presse, Kurier und andere setzen auf eigene Varianten von Paid Content und Digitalabos. Der Standard kombiniert ebenfalls frei zugängliche Inhalte mit einem kostenpflichtigen Angebot. Eine einheitliche österreichische Paywall-Strategie gibt es damit nicht – und angesichts der unterschiedlichen Marken, Zielgruppen und regionalen Bindungen wäre sie auch kaum zu erwarten.

Reichweite bleibt eine Währung

Für die Verlage entsteht ein wirtschaftlicher Zielkonflikt: Je mehr Inhalte hinter einer Paywall verschwinden, desto größer kann der Anreiz zum Abschluss eines Abos sein. Gleichzeitig wird die frei zugängliche Reichweite kleiner – und damit auch die potenzielle Werbereichweite. Dies ist umso relevanter, da die digitalen Werbeerlöse längst nicht proportional zur Reichweite der heimischen Medien fließen. Google und Meta kommen in Österreich laut Reuters Institute auf rund 2,6 Milliarden Euro Werbeumsatz und liegen damit über den heimischen Medienunternehmen zusammen. Werbung bleibt damit eine zentrale Einnahmequelle, steht aber in einem zunehmend schwierigen Wettbewerbsumfeld. Für Medienhäuser stellt sich deshalb weniger die Frage nach „Werbung oder Abo“ als nach dem richtigen Verhältnis beider Modelle.

Print wird zum digitalen Zugang

Interessant ist dabei die weiterhin enge Verbindung zwischen Print und Digital. Dass knapp ein Drittel der zahlenden Online-Nachrichtennutzer ihren digitalen Zugang über ein Print-Digital-Paket erhalten, zeigt, dass das klassische Abonnement keineswegs einfach durch das Digitalabo ersetzt wird. Für viele Verlagshäuser ist das bestehende Printgeschäft damit weiterhin Teil der digitalen Strategie. Die Grenze zwischen Printkunde und Digitalabonnent wird zunehmend unscharf.

Mehr als nur die Paywall

Gleichzeitig versuchen Medien, ihre Abomodelle über den einzelnen Nachrichtenartikel hinaus attraktiver zu machen. Die Presse etwa kombiniert ihr digitales Angebot mit dem Zugang zur New York Times. Russmedia bündelt bei V+ Premium mehrere regionale Angebote und zusätzliche Funktionen. Mit Story Premium wurde zudem ein eigenes Native-Advertising-Angebot aufgebaut. Auch andere Häuser experimentieren mit werbefreien Angeboten, Premiumbereichen, Newslettern, Podcasts oder kombinierten Produkten. Nicht jedes dieser Modelle muss für sich genommen ein großes Geschäft sein. Entscheidend ist vielmehr, ob es gelingt, aus einem bestehenden Publikum zusätzliche Erlöse zu generieren.

Der Mix entscheidet

Ein einzelnes Modell dürfte die wirtschaftlichen Probleme der Medienbranche nicht lösen. Die österreichischen Häuser arbeiten deshalb mit unterschiedlichen Kombinationen aus Print, Digitalabo, Werbung, Premiumangeboten und weiteren Erlösquellen. Dabei bleibt der grundlegende Zielkonflikt bestehen: Mehr Paid Content kann die Zahlungsbereitschaft erhöhen, aber Reichweite kosten. Mehr frei zugängliche Inhalte sichern Reichweite, machen das Abo aber weniger zwingend. Und Werbung bringt weiterhin Geld, muss sich aber gegen Plattformen behaupten, die einen erheblichen Teil des digitalen Werbemarktes kontrollieren. Die Frage für die kommenden Jahre lautet daher weniger „Paywall oder Werbung?“, sondern wie viel Reichweite sich ein Medium leisten kann, wie viel davon monetarisiert werden muss – und wofür Nutzer tatsächlich bereit sind zu zahlen.

(red)