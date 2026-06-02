Demnächst bei Sky: „House of the Dragon“ geht in die dritte Staffel

Endlich ist es so weit: Der Starttermin für die dritte Staffel des gefeierten Fantasy-Epos „House of the Dragon“ steht fest. Sky zeigt die neuen Folgen der mehrfach preisgekrönten Kult-Serie, die auf dem Roman „Feuer und Blut“ von Autor George R.R. Martin basiert, ab 22. Juni, am Tag nach US-Ausstrahlung.

Der Tanz der Drachen geht weiter!

Der Krieg zwischen den Targaryen-Häusern wird immer blutiger, denn die absolute Macht ist zum Greifen nah! Selbst Showrunner Ryan Condal verspricht den Fans eine extrem spannende und actionreiche Staffel. Vor allem die große Seeschlacht, verspricht beeindruckende Szenen. Zur Handlung der neuen Folgen ließ sich er sich ebenfalls schon einige Details entlocken: Während der Pressekonferenz ging Condal auf die Frage ein, warum im Finale der zweiten Staffel der Kampf in der „Gurgel“ (Im Original: Gullet) nicht gestartet sei. Die Antwort findet sich in Staffel 3: Die „Gurgel“ wird in Westeros die Meerenge zwischen den Inseln Drachenstein und Driftmark und der Landzunge Massies Haken bei der Burg Scharfspitze genannt. Sie befindet sich südlich von Königsmund und der Schwarzwasserbucht. In der Buchvorlage von Martin findet während des Bürgerkriegs der Targaryens, dem sogenannten „Tanz der Drachen“, dort eine brutale Schlacht zwischen Team Grün und Team Schwarz statt. Sie ist als „Schlacht in der Gurgel“ (im Original: Battle of the Gullet) bekannt und gilt als eine der blutigsten Seeschlachten in der Geschichte von Westeros. Weiteren Details zum Ausgang dieses Entscheidungs-Kampfes werden wir wohl erst im Laufe der Staffel erfahren.

Zum Cast von „House of the Dragon“

Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain und Barry Sloane.

Co-Serienschöpfer und Executive Producer sind Ryan Condal und George R. R. Martin. Neben den beiden fungieren Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock und Philippa Goslett als Executive Producer.

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