David Dittrich wird neuer Ö3-Marketingleiter

Mit dem Wechsel von FM4 zu Ö3 setzt der ORF auf einen ausgewiesenen Marketingprofi aus den eigenen Reihen. Dittrich war in den vergangenen Jahren für FM4 tätig, wo er vor allem im Bereich Event- und Festivalmarketing profilierte Akzente setzte. In der Szene gilt er als innovativer Kopf mit Gespür für Zielgruppen, Trends und markenprägende Auftritte im Musik- und Lifestyle-Bereich.

Stationen im ORF

Bevor Dittrich bei FM4 die Marketingagenden verantwortete, sammelte er Erfahrungen im Veranstaltungs- und Projektmanagement, insbesondere rund um die Präsenz des Senders bei Festivals. Damit bringt er nicht nur klassisches Marketing-Know-how, sondern auch langjährige Expertise in der Positionierung einer Medienmarke bei Live-Events mit.

Neue Impulse für Ö3

Mit Dittrichs Bestellung zum Marketingleiter unterstreicht Ö3 den Anspruch, seine starke Marktposition weiterzuentwickeln. Die Erwartung: frische Impulse für die Marke, die auch bei jüngeren Hörer:innen ankommen sollen, ohne den breiten Publikumserfolg zu gefährden.

