Rund 800.000 Menschen haben sich am ersten Wochenende in deutsche Kinos begeben, um Michael Bully Herbigs „Das Kanu des Manitu“ zu sehen. Das entspricht einem Marktanteil von knapp 60 Prozent und einem Einspielergebnis von 8,3 Millionen Euro. Damit ist die Fortsetzung des Kultklassikers „Der Schuh des Manitu“ nicht nur der stärkste Kinostart eines deutschen Films im laufenden Jahr, sondern auch der erfolgreichste Start seit 2019.

Rekordzahlen trotz Sommerhitze

Obwohl das Wetter eher zum Badesee als ins Kino lockte, ließ das Publikum Herbig nicht im Stich. Auch in Österreich paddelte das „Kanu“ sofort auf Platz eins: 170.000 Besucher bedeuteten dort den besten Filmstart des Jahres. Zusammen mit der Schweiz brachte das erste Wochenende fast eine Million Zuschauer im deutschsprachigen Raum.

Bully-Humor als Publikumsmagnet

Für Herbig ist es bereits der sechste Film in Folge, mit dem er die Spitze der Charts erklimmt. Kritiker mögen darüber die Stirn runzeln – doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Abahachi und Ranger funktionieren auch 2025 noch. Das Publikum lacht, selbst wenn die Gags altbekannt sind.

Zwischen Nostalgie und Kopfschütteln

Während eine mächtige Werbeoffensive die große Kinotour flankiert, bleibt die Frage bestehen, warum sich Millionen auch zwei Jahrzehnte nach Teil eins noch einmal auf diesen „wilden“ Ritt einlassen. Nostalgie ist eine Antwort. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Leute im Fimltheater seichte Unterhaltung suchen – auch wenn die Wirkung des „Sequels“ nicht an das Original heranreicht.

Fazit: Am Ende des Films bleibt bei vielen die schmerzhafte Erinnerung daran, als man noch lachen durfte, selbst wenn die Schmähs dumm, gemein, oberflächlich oder schlicht phob waren.

