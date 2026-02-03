Das Goldene Horn startet Einreichphase

Seit 2023 prämiert die Österreichische Post AG die besten Kampagnen ihrer Geschäftskunden mit dem Werbepreis „Das Goldene Horn“. Für die diesjährige Auszeichnung können Unternehmen und Agenturen zwischen 2. Februar und 8. März 2026 einreichen. Für die Kategorien DOOH und E-Mail Marketing sind alle Post-Geschäftskunden des Jahres 2025 automatisch nominiert. In den Kategorien Flugblatt und „Das Kuvert“ Lieblings-Cover können Konsumenten ab 9. April 2026 wieder für ihre Favoriten abstimmen. Am 18. Juni 2026 werden alle Preisträger schließlich im Rahmen einer Award-Show gewürdigt.

Sieben Kategorien

Das Goldene Horn 2026 wird in sieben Kategorien verliehen und richtet sich an alle Unternehmen und Agenturen, die 2025 eines der folgenden Werbemedien über die Post in Auftrag gegeben haben: Flugblätter/Prospekte (Info.Post), Direct Mailing (Info.Mail Werbung), Katalog oder Kund*innenmagazin (Info.Mail Werbung/Firmenzeitung), „Das Kuvert“-Cover, Post Werbefenster (DOOH) und E-Mail-Marketing. Auf post.at/goldeneshorn können Werbekund*innen bis 8. März 2026 für die Kategorien Flugblatt, „Das Kuvert“ Lieblings-Cover, Direct Mailing, Katalog und Kund*innenmagazin sowie für den Sonderpreis Nachhaltigkeit einreichen. Für die Kategorien DOOH und E-Mail Marketing sind alle Post-Geschäftskund*innen des Jahres 2025 automatisch nominiert.

Die Kategorien im Überblick:

Flugblatt mit den Unterkategorien

Handel

Lebensmitteleinzelhandel

Freizeit

Regional

„Das Kuvert“ Lieblings-Cover

Direct Mailing

Katalog und Kund*innenmagazin

Digital Out-of-Home (DOOH) mit den Unterkategorien

Digital Out-of-Home – City Netzwerk

Digital Out-of-Home – Premium Standorte

E-Mail Marketing

Sonderpreis Nachhaltigkeit für das Werbeformat Flugblatt

Voting und Award-Show

Nach der Sichtung der Einreichungen können Konsumenten zwischen 9. April und 10. Mai 2026 per Flugblatt-Medium „Das Kuvert“ oder online für ihre Favoriten in den Kategorien Flugblatt und „Das Kuvert“ Lieblings-Cover abgestimmt werden.

