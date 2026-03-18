Cyber-Angriffe auf Firmen verdoppeln sich

Die Zahl der fast täglichen Cyber-Angriffe auf heimische Unternehmen hat sich laut dem Deloitte Cyber Security Report 2026 seit 2024 auf 28 Prozent verdoppelt. Besonders kritisch: Die Wiederherstellung verschlüsselter Daten nach Angriffen wird immer schwieriger – nur noch in 23 Prozent der Fälle gelingt eine vollständige Entschlüsselung.

Trotz der zunehmenden Bedrohung halten die meisten Betriebe ihre IT-Budgets unverändert. Laut Christoph Hofinger vom Foresight können rund zwei Drittel der Unternehmen einen wochenlangen Totalausfall nicht ausschließen. 80 Prozent schaffen es zwar, Angriffe technisch einzudämmen, doch nur 40 Prozent stellen Daten zuverlässig aus Backups wieder her.

Neue Ansätze wie Künstliche Intelligenz zur Phishing-Erkennung oder Zero-Trust-Strategien werden bislang nur teilweise eingesetzt. Gleichzeitig hinken viele Firmen bei der Umsetzung der EU-Richtlinie NIS2 hinterher: Nur 23 Prozent haben sich bislang vorbereitet, rund 9 Prozent haben noch keine Pläne. Deloitte mahnt zu schnelleren Investitionen und klaren Rahmenbedingungen.

APA/Red.