CrowdStrike-Aktie unter Druck

Die Aktie des US-Cybersicherheitsunternehmens CrowdStrike geriet nachbörslich deutlich unter Druck und verlor rund neun Prozent. Auslöser waren gestiegene Betriebskosten: Im ersten Quartal erhöhten sich die Ausgaben aufgrund hoher Investitionen in Künstliche Intelligenz und die Weiterentwicklung von Produkten um 15 Prozent auf 1,07 Milliarden US-Dollar.

Damit rückten positive Nachrichten in den Hintergrund. Das Unternehmen hob seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an und kündigte zudem einen Aktiensplit im Verhältnis vier zu eins an. CrowdStrike erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 5,91 und 5,96 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn von 4,88 bis 4,96 US-Dollar je Aktie.

Im vergangenen Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die mit 1,36 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Trotz des jüngsten Kursrückgangs lag die Aktie bis zum Handelsschluss am Mittwoch im Jahresverlauf noch immer rund 60 Prozent im Plus.

APA/Red.