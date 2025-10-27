CREOS 2025 zeichnet kreative Werbung aus

Am 24. Oktober wurde im Congress Center Villach der Kärntner Landeswerbepreis CREOS 2025 verliehen. Unter dem Motto „Futuready“ standen die kreativsten Werbeleistungen des Bundeslandes im Mittelpunkt. Die Veranstaltung brachte rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Medien, Politik und der Kreativbranche zusammen.

Bühne für kreative Werbung

Die Preisverleihung bot eine Plattform für innovative Werbeideen und hob die Bedeutung kreativer Kommunikation für die heimische Wirtschaft hervor. Volkmar Fussi, Obmann der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation Kärnten, betonte, dass der CREOS „für kreativen Mut, handwerkliche Qualität und das Beschreiten neuer Wege in der Werbung“ stehe.

Gewinner und Auszeichnungen

Die Jury unter Vorsitz von Virginia Wilhelmer (DDB Wien) lobte die hohe Qualität und technische Raffinesse der Einreichungen. Insgesamt wurden 43 Preisträger mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. Besonders erfolgreich waren die Agenturen Die Agentur Lux (Klagenfurt) mit sechs Preisen, stoff (Klagenfurt) mit vier Preisen und Aberjung (Seeboden) mit vier Preisen. Die Auszeichnung „Best of Newcomer“ ging an MOBE Media aus Hermagor. Den Sonderpreis für den besten Imagefilm erhielt Monte Nero Productions aus Klagenfurt. Alle Gewinner des CREOS 2025 sind automatisch für den nationalen Bundeswerbepreis AUSTRIACUS nominiert.

Programm und Beteiligte

Die ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun moderierte gemeinsam mit Volkmar Fussi durch den Abend. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Helena May, die im Anschluss mit DJ Rino die After-Show-Party gestaltete. Neben etablierten Branchenvertretern wie Peter Mathes, Wolfgang Daborer, Karlheinz Thaller und Ronny Mairitsch waren auch junge Kreative wie Benjamin Hösel, Mattea Kuttnig, Bianca Moser, David Moritz und Patrick Markun Teil der Veranstaltung.

