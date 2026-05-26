Concordia Ball feiert Pressefreiheit

Der 126. Concordia Ball fand am 22. Mai im Wiener Rathaus statt und stand ganz im Zeichen von Pressefreiheit und demokratischem Austausch. Der traditionsreiche Ball des Presseclub Concordia vereinte Musik, Tanz und gesellschaftlichen Dialog und gilt als wichtiger Treffpunkt für Medien, Kultur und Politik.

Vertreterinnen und Vertreter des Presseclub Concordia betonten die Bedeutung von unabhängigem Journalismus in Zeiten digitaler Informationsflut und zunehmender Desinformation. Die Einnahmen der Benefizveranstaltung unterstützen auch heuer Projekte zur Förderung und rechtlichen Absicherung von Journalistinnen und Journalisten.

Neben klassischen Balltraditionen standen auch gesellschaftliche und künstlerische Statements im Mittelpunkt. Die diesjährige Ballspende entstand gemeinsam mit dem Satiremedium „Die Tagespresse“ und setzte sich kritisch mit aktuellen Entwicklungen wie KI-Fakes und Propaganda auseinander.

Für musikalische Höhepunkte sorgten unter anderem die Wiener Comedian Harmonists sowie die traditionelle Eröffnung mit Werken von Johann Strauss. Zahlreiche Gäste aus Medien, Kultur und Politik nahmen an der Ballnacht teil.

APA/Red.