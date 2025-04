Comeback der „Teile dein Coca-Cola“-Kampagne

Coca-Cola bringt seine Kampagne „Teile dein Coca-Cola“ zurück und setzt dabei auf neue Erlebnisse für Konsumenten in über 130 Ländern – auch in Österreich. Die Initiative, die erstmals 2011 mit personalisierten Flaschen und Dosen Aufmerksamkeit erregte, wird nun neu aufgelegt. Der Startschuss fällt Anfang Mai.

Individuelle Namen und regionale Spitznamen

In Österreich werden die Coca-Cola-Getränkepackungen in diesem Jahr mit rund 400 verschiedenen Namen, Kosenamen und Spitznamen versehen. Auf Glasflaschen in der Gastronomie finden sich zudem erstmals regionale Bezeichnungen wie „Steira Bua“, „Wald4tlerin“ oder „Gsiberger“. Auf PET-Flaschen und Dosen sind klassische Vornamen wie „Anna“ oder „Wolfgang“ ebenso vertreten wie Begriffe wie „Herzilein“ oder „Vanillekipferl“. Wer keinen passenden Namen findet, kann ab Mitte Mai auf der offiziellen Website von Coca-Cola eine personalisierte Dose online bestellen.

Gen Z im Fokus

Mit der Neuauflage will Coca-Cola insbesondere die Generation Z ansprechen, die laut Unternehmensangaben großen Wert auf Authentizität und persönliche Verbindungen legt. Die Kampagne soll dazu einladen, den Austausch im echten Leben zu fördern – jenseits von Likes und digitalen Reaktionen. Es gehe darum, Freundschaften zu feiern und echte Momente zu schaffen, erklärt Valeria Chavarri Rodriguez, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich. Rund um die Kampagne sind zahlreiche Aktivitäten geplant – sowohl digital als auch offline. Über die Coca-Cola App haben Nutzer Zugriff auf Informationen, Gewinnspiele und exklusive Preise. Dazu gehören personalisierte Dosen für Freundesgruppen, Restaurantgutscheine, Eventtickets und Festivalpässe – unter anderem für das Lollapalooza Berlin, Tomorrowland oder das Sziget Festival.

Breitgefächerte Kampagne

Ein besonderer Höhepunkt: der „Teile dein Coca-Cola“-Truck, der zwischen Juli und August durch ganz Österreich tourt. Vor Ort können Besucher ihre eigene Coke-Dose bedrucken lassen, Musik genießen und Erinnerungen mitnehmen. Die Kampagne wird von einer groß angelegten Medienoffensive begleitet. Neben klassischen Kanälen wie TV und Außenwerbung setzt Coca-Cola verstärkt auf Social Media und Kooperationen mit Influencern. Mit dabei sind unter anderem @mohi_07, @vanessa_zinner und @austrianmaterialgirl, die gemeinsam mehrere Millionen Follower erreichen. Ab Mitte Mai wird ein überdimensionales Werbesujet am Wiener Stephansplatz zu sehen sein. Auch in der Shopping City Süd (SCS) und auf der Mariahilfer Straße sind interaktive Elemente geplant, bei denen Passanten ihren Namen auf digitalen Bildschirmen in Echtzeit auf Coke-Dosen sehen können. An ausgewählten Verkaufsstellen werden zudem Promotionstände eingerichtet, bei denen Interessierte ihre persönliche Dose drucken lassen können. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Sticker und auffällige POS-Displays, die zum Mitmachen und Teilen anregen sollen.

(PA/red)