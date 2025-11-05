Coca-Cola HBC holt Petra Vasak an die Spitze

Mit November 2025 übernimmt Petra Vasak die Leitung von Corporate Affairs und Sustainability bei Coca-Cola HBC Österreich. Die erfahrene Kommunikationsexpertin verantwortet künftig die strategische Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsagenda, die Krisenkommunikation sowie Projekte zur gesellschaftlichen Inklusion und lokalen Wertschöpfung. Sie bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im österreichischen Coca-Cola-Geschäft mit und kennt die Abläufe in der Unternehmenskommunikation ebenso wie die regulatorischen Rahmenbedingungen des Getränkemarkts.

Stärkung der Führungsriege

Zuvor war Vasak in verschiedenen Kommunikations- und Public-Affairs-Funktionen für The Coca-Cola Company tätig, wo sie über mehrere Jahre hinweg Netzwerke mit Journalistinnen, Stakeholdern und Interessenvertretungen aufbaute. Internationale Erfahrung sammelte sie im Kommunikationsmanagement innerhalb der Region Europa, zuletzt als Public & Regulatory Affairs Manager bei Coca-Cola HBC Österreich. Die Niederösterreicherin absolvierte ein Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und erweiterte ihre Expertise im Rahmen des Corporate-Affairs-Programms an der Bocconi University in Mailand.

Als neues Mitglied des Senior Leadership Teams ergänzt Vasak die Unternehmensspitze um eine strategisch denkende Managerin. General Manager Mirela Toljan Jakomin bezeichnet die Bestellung als „ideale Verstärkung für eine Schlüsselposition“.

Mehr als die Hälfte des Führungsteams von Coca-Cola HBC Österreich ist mittlerweile weiblich – was als ein Zeichen für eine moderne Führungsstruktur im Konzern gilt.

(PA/red)