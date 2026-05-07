CNN-Gründer Ted Turner gestorben

Der amerikanische Medienunternehmer Ted Turner ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Das berichtete der Nachrichtensender CNN, den Turner 1980 gegründet hatte.

CNN bezeichnete Turner als Pionier des Kabelfernsehens, der mit einem rund um die Uhr sendenden Nachrichtenprogramm die TV-Berichterstattung nachhaltig verändert habe. CNN-Chef Mark Thompson würdigte ihn als prägende Persönlichkeit der Medienbranche.

Zu Turners Mediengruppe gehörten neben CNN auch die Sender TBS, TNT, Turner Classic Movies und Cartoon Network. Mit seinen Angeboten beeinflusste er über Jahrzehnte die internationale Fernsehlandschaft.

Vor acht Jahren hatte Turner seine Demenzerkrankung öffentlich gemacht. Der Unternehmer war dreimal verheiratet und Vater von fünf Kindern. Besonders bekannt war seine Ehe mit der Schauspielerin Jane Fonda, mit der er von 1991 bis 2001 verheiratet war.

APA/Red.