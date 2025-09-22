Christoph Zoister neu im Transgourmet Management

Mit 1. September 2025 hat Christoph Zoister, MSc, die Bereichsleitung Marketing & Kommunikation bei Transgourmet Österreich übernommen. In dieser Funktion führt er ein 18-köpfiges Team und berichtet direkt an die Geschäftsführung.

Zoister bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im FMCG-Sektor mit. Nach Studien in Manchester und Grenoble startete er bei Danone, weitere Stationen führten ihn zu Heineken Österreich und später zu S. Spitz/Alpine Brands, wo er Marken wie Gasteiner oder Auer betreute. Danach leitete er das Marketing bei Salinen Austria. Ende 2024 gründete er sein eigenes Beratungsunternehmen Mark.Senze.

Bei Transgourmet will Zoister die Markenentwicklung und Kommunikationsstrategien weiter ausbauen. „Ich freue mich darauf, die Handelsseite entscheidend mitzugestalten und gemeinsam mit meinem Team innovative Impulse zu setzen“, sagt er.

Transgourmet Österreich

Transgourmet Österreich ist Marktführer im heimischen Gastronomie-Großhandel und seit mehr als 60 Jahren Partner für Gastronomie, Hotellerie und Gewerbe. Das Unternehmen betreibt 13 Standorte sowie vier Cash&Carry-Märkte, die eine Kombination aus Abholung und Zustellung bieten. Zum Sortiment gehören rund 27.000 Food- und Nonfood-Artikel. 2024 erzielte Transgourmet Österreich mit rund 2.300 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von 896 Mio. Euro. Zum Unternehmen zählen auch die Premium-Kaffeerösterei Javarei, der Getränkefachgroßhandel Trinkwerk, die Premiummarke Cook sowie der Ethno-Spezialist Gastro Profi.

