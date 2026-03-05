China setzt auf KI in der gesamten Wirtschaft

China plant eine umfassende Verankerung von künstlicher Intelligenz (KI) in der gesamten Wirtschaft, wie aus dem am Donnerstag vorgestellten neuen Fünfjahresplan hervorgeht. Das Land strebt eine führende Rolle in Zukunftstechnologien wie Quantencomputing, Robotik und KI an und will „entscheidende Durchbrüche bei wichtigen Kerntechnologien“ erzielen. KI wird im 141-seitigen Dokument mehr als 50 Mal erwähnt, und der Herzstück der Strategie ist der sogenannte „KI+ Aktionsplan“.

Ziel ist es, KI in allen Bereichen der Wirtschaft einzusetzen: Roboter sollen Arbeitskräfte in Engpassbranchen ersetzen, während KI-Agenten Aufgaben selbstständig übernehmen. Laut Experten soll die Technologie Produktivität und Leistung in Fertigung, Logistik, Bildung und Gesundheitswesen steigern.

Die Strategie ist Teil des technologischen Wettbewerbs mit den USA. Chinas Regierung setzt dabei überraschend auf Open Source: Software mit offenem Quellcode soll Entwickler weltweit einbinden und die technologische Abhängigkeit von US-Anbietern verringern. Analysten sehen darin einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen wie Google und OpenAI, deren Systeme nicht offen zugänglich sind.

Neben KI fördert China auch Spitzenforschung in Bereichen wie Mobilfunkstandard 6G, Gehirn-Maschine-Schnittstellen, Kernfusion, wiederverwendbare Schwerlastraketen und einsatzfähige Quantencomputer. Darüber hinaus prüft das Land die Machbarkeit einer Mondstation, um seine technologische Vorreiterrolle weiter auszubauen.

APA/Red.