Chery lädt zum familienfreundlichen Launch Event in Wien

Am Samstag, den 30. Mai 2026, feiert Chery offiziell den Start in Österreich – und macht daraus kein klassisches Auto-Event, sondern ein Erlebnis für die ganze Familie. In der Meinls Rösthalle in Wien erwartet Besucherinnen und Besucher von 10:30 bis 15:00 Uhr ein abwechslungsreicher Tag voller Unterhaltung, Innovation und gemeinsamer Erlebnisse.

Unter dem Motto „mit der Familie vorbeikommen und gemeinsam entdecken“ präsentiert Chery nicht nur seine neuesten Fahrzeuge, sondern auch die Werte, für die die Marke künftig in Österreich stehen möchte: moderne Mobilität, Komfort und Alltagstauglichkeit für Familien.

Das Event bietet weit mehr als eine klassische Fahrzeugpräsentation. Neben Probefahrten und einer Tech & Innovation Area warten ein buntes Familien- und Kinderprogramm, interaktive Experience Zones sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf die Gäste. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt – kostenlos für alle Besucherinnen und Besucher.

Mit dem Launch Event möchte Chery bewusst einen anderen Weg gehen: offen, nahbar und familienfreundlich. Statt exklusiver Branchenveranstaltung steht das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt – egal ob mit Kindern, Freunden oder einfach aus Interesse an moderner Mobilität.

Eventdetails

📍 Meinls Rösthalle, Julius-Meinl-Gasse 3–7, 1160 Wien

📅 Samstag, 30. Mai 2026

🕥 10:30 bis 15:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Einfach eine kurze Mail an *protected email* schicken, alle weiteren Details folgen prompt in der Antwort.

(Entgeltliche Einschaltung)