Chefredakteurin Amann verlässt den Spiegel

Melanie Amann, stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel, wird das Hamburger Nachrichtenmagazin mit Jahresende verlassen. Bis dahin bleibt sie der Chefredaktion noch als Autorin verbunden.

Würdigung durch die Chefredaktion

Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit dankte Amann ausdrücklich: „Ich danke Melanie Amann für die Arbeit, die sie für den Spiegel geleistet hat, vor allem für ihre unerschrockene Berichterstattung über die AfD und ihre glänzende Vertretung des Spiegel in Talkshows und Podcasts. Für ihren weiteren Weg wünsche ich ihr das Allerbeste.“

Rückblick auf zwölf Jahre

Amann selbst erklärte: „Ich blicke mit Dankbarkeit auf zwölf erfüllende und erfolgreiche Jahre in der Spiegel-Redaktion zurück. Es war für mich eine Ehre und Freude, für das Haus von Rudolf Augstein als Redakteurin, Hauptstadtbüroleiterin und stellvertretende Chefredakteurin tätig gewesen zu sein.“

Der künftigen Spiegel-Chefredaktion gehören neben Dirk Kurbjuweit weiterhin seine Stellvertreter:innen Cordula Meyer und Thorsten Dörting an.

Stationen und Werdegang

Melanie Amann, Jahrgang 1978, studierte Rechtswissenschaften in Trier, Aix-en-Provence und Berlin und promovierte an der LMU München. Ihre journalistische Ausbildung absolvierte sie an der Deutschen Journalistenschule in München. Nach Stationen bei der Financial Times Deutschland, der FAZ und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wechselte sie 2013 zum Spiegel nach Berlin. 2017 veröffentlichte sie das Buch Angst für Deutschland – Die Wahrheit über die AfD. Von 2019 bis 2021 leitete sie das Hauptstadtbüro, bevor sie 2021 in die Chefredaktion berufen und 2023 stellvertretende Chefredakteurin wurde.

(PA)