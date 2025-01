Chapter 4 blickt auf 15 Jahre Erfolgsgeschichte

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 durch Severin Heinisch und Boris Beker hat sich Chapter 4 zu einem Netzwerk für Kommunikation entwickelt – sowohl in Österreich als auch in Zentral- und Südosteuropa. Dort umfasst das Beraternetzwerk 10 eigene Agenturen in Bulgarien, Bosnien-Herzegowina, Nord-Mazedonien, Kosovo, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ungarn, sowie Partner-Agenturen in Albanien, Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Ukraine, sowie Deutschland und der Schweiz. Mit über 80 Mitarbeitenden ist Chapter 4 nach eigenen Angaben das erfolgreichste eigentümergeführte Agenturnetz in CEE/SEE, gesteuert vom Headquarter in Wien.

2024 vollzog Chapter 4 einen wichtigen Führungswechsel: Severin Heinisch (65) übergab die Mehrheitsanteile der Agenturgruppe an Boris Beker (38), der künftig die Rolle des CEO übernimmt. Dieser Schritt ist Teil eines langfristigen Plans, der eine sukzessive Übergabe des operativen Geschäfts an die nächste Generation vorsieht. Heinisch bleibt als Gesellschafter und Teil der Geschäftsleitung aktiv und wird seine Erfahrung in strategische Entscheidungen einbringen.

Ein Meilenstein des Wachstums und der Innovation

Chapter 4 hat in den letzten 15 Jahren nicht nur die geografische Reichweite erweitert, sondern auch ihr Leistungsspektrum kontinuierlich ausgebaut. Die Agentur bietet ein flächendeckendes Netzwerk und maßgeschneiderte Lösungen für strategische Kommunikationsberatung, alle Bereiche der Unternehmens- und Markenkommunikation, Krisenkommunikation, Social Media Betreuung und PR. Für den Schwerpunkt digitales Storytelling hat Chapter 4 ein eigenes Inhouse-Videostudio etabliert, das Bewegtbild-Inhalte für Kunden in Österreich sowie in der gesamten CEE/SEE-Region produziert.

Das österreichische Geschäft, unter der Leitung von Sigrid Prager-Kuhn, wurde in den letzten Jahren ebenfalls erheblich erweitert. Kunden wie MediaMarkt, die Österreichische Notariatskammer, Glorit, TOMRA und der Österreichische Tee- und Kaffeeverband schätzen das breite Leistungsportfolio.

Im Laufe der Jahre hat die Wiener Kommunikationsagentur zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, die die herausragende Qualität ihrer Arbeit unterstreichen. Nach der Ehrung als beste osteuropäische Agentur mit dem SABRE Award 2014 erhielt das österreichische Agenturnetzwerk mit dem European Excellence Award eine weitere internationale Anerkennung. Ausgezeichnet wurde die Kampagne „Die größten Helden sind die Kleinsten“, die in der Region Südosteuropa als beste PR-Kampagne gewürdigt wurde. Zusätzlich gewann Chapter 4 den PR-Award der serbischen Gesellschaft für Public Relations in der Kategorie „Corporate Communications“ und festigte damit ihren Ruf als führende Kommunikationsagentur in der Region.

„Unsere 15-jährige Geschichte ist der Beweis, dass strategische Kommunikation für die Wirtschaft nicht nur Brücken bauen, sondern Horizonte erweitern kann. In den kommenden Jahren möchten wir noch enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten, digitale Innovationen vorantreiben und unsere Präsenz in Österreich sowie Zentral- und Südosteuropa weiter stärken – sowohl geografisch als auch mit neuen, zeitgemäßen Kommunikationsdienstleistungen. Immer mit dem Ziel, nachhaltige Erfolge für unsere Kunden und Geschäftspartner zu schaffen“, so Beker abschließend.