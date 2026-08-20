Cayenne bündelt Beratung und Marketing

Die Cayenne ordnet ihr Beratungs- und Marketinggeschäft neu. Mit Wirkung zum 1. August 2026 wurden die entsprechenden Leistungen in der bestehenden Cayenne Marketingberatung GmbH gebündelt. Ziel der Neuordnung ist es, Zuständigkeiten klarer zu strukturieren, Überschneidungen zu vermeiden und die bisherigen Leistungsbereiche innerhalb einer Gesellschaft zusammenzuführen.

Leistungen künftig unter einem Dach

In der Cayenne Marketingberatung GmbH werden künftig die zentralen Beratungs- und Marketingleistungen des Unternehmens gebündelt. Dazu zählen die strategische Marketing- und Kommunikationsberatung ebenso wie die Konzeption, Planung und Umsetzung von Werbe- und Kommunikationskampagnen. Auch Livemarketingprojekte sowie Mediastrategie, Mediaplanung und Mediaeinkauf gehören zum künftig gebündelten Leistungsportfolio. Darüber hinaus soll die Integration von KI und AI in Geschäftsprozesse und Kundenprojekte weiter ausgebaut werden. Mit der organisatorischen Zusammenführung will Cayenne die bestehenden Kompetenzen stärker miteinander verknüpfen und die Abläufe innerhalb des Unternehmens vereinfachen.

Theresa Leitner wird Gesellschafterin und Geschäftsführerin

Mit der Neuordnung ist auch eine Veränderung auf Gesellschafter- und Geschäftsführungsebene verbunden. Theresa Leitner übernimmt die bisherigen Unternehmensanteile des Gesellschafters Wolfgang Übl und wird mit einem Anteil von 50 Prozent neue Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Cayenne Marketingberatung GmbH. Neben ihrer bisherigen Tätigkeit in Kundenprojekten übernimmt Leitner künftig zusätzliche Verantwortung für das laufende Tagesgeschäft in der Kundenberatung sowie für das Personalwesen. Wolfgang Übl zieht sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück und gibt seine Unternehmensanteile ab. Dem Unternehmen bleibt er weiterhin verbunden. Als Senior Advisor soll er die Cayenne Marketingberatung GmbH künftig insbesondere im Bereich des Eigeneventgeschäfts unterstützen.

Leistungsportfolio der Cayenne

Die Cayenne Marketingberatung GmbH bietet Beratung und integrierte Umsetzung in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Zum Angebot gehören kreative Kommunikationslösungen über verschiedene Kanäle sowie strategisch ausgerichtete Marketingplanung. Im aktuellen „xpert“-Branchenranking liegt Cayenne nach eigenen Angaben auf Platz 11 unter den österreichischen Kommunikationsagenturen. Das Ranking berücksichtigt mehr als 10.000 im Firmenbuch eingetragene Agenturen in Österreich. Mit der Zusammenführung der Geschäftsbereiche soll die bestehende Positionierung als integrierter Anbieter von Marketing- und Kommunikationsleistungen weiter ausgebaut werden.

(PA/red)