BVZ – 100 Prozent Burgenland, 100 Prozent Nähe zur Zielgruppe

Die Burgenländische Volkszeitung (BVZ) ist seit mehr als 20 Jahren die mediale Heimat des Burgenlands. Mit sieben Lokalausgaben und jährlich über 25.000 Seiten regionaler Berichterstattung berichtet sie umfassend aus allen Bezirken. Die Redaktion begleitet das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben vor Ort und gilt als verlässliche und glaubwürdige Informationsquelle.

Ein wichtiger Meilenstein wurde Anfang 2026 erreicht: Nach vielen Jahren im Eigentum des Niederösterreichischen Pressehauses ist die BVZ jetzt vollständig in burgenländischer Hand. Geschäftsführer und Chefredakteur Markus Stefanitsch übernahm im Rahmen eines Management-Buyouts gemeinsam mit seinem Team die Verantwortung. Damit bleibt die Wertschöpfung im Land erhalten und die Unabhängigkeit sowie Qualität des Journalismus werden weiter gestärkt.

Neben der traditionellen Printausgabe setzt die BVZ verstärkt auf Digitalisierung. Über die Website BVZ.at sowie Social-Media-Kanäle werden Nachrichten, Hintergründe und Geschichten rund um die Uhr zeitnah und verständlich aufbereitet. So entsteht eine interaktive Plattform, die den Austausch, die Beteiligung und den Dialog in der burgenländischen Community fördert.

Für Unternehmen bietet die BVZ eine besonders wirkungsvolle Werbeplattform. Die Kombination aus regionaler Verwurzelung und digitaler Reichweite ermöglicht eine gezielte Ansprache einer lokal engagierten Zielgruppe. Werbung erzielt dadurch hohe Aufmerksamkeit und starke Identifikation – die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

Die BVZ begleitet Unternehmen mit individuell entwickelten Kampagnen, die von klassischen Printanzeigen bis zu maßgeschneiderten Social-Media-Aktionen reichen. Der Fokus liegt auf messbaren Ergebnissen, wie Reichweite, Interaktion und konkreten Anfragen. Dabei legt das engagierte Team großen Wert auf persönliche Beratung und passgenaue Lösungen.

Als fest verankerter Teil der burgenländischen Gemeinschaft versteht sich die BVZ nicht nur als Nachrichtenquelle, sondern auch als Plattform für Vereine, Institutionen und Unternehmen. Offenheit, Meinungsvielfalt und Dialog bilden das Fundament der redaktionellen Arbeit und stärken die Verbindung zwischen Menschen und Marken.

Mit ihrer starken Präsenz in Print, Online und Social Media bietet die BVZ Unternehmen eine ideale Basis, um sichtbar zu werden, wo Vertrauen zählt – im Herzen des Burgenlands.

(Entgeltliche Einschaltung)