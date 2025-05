Breuers wird COO bei Podcast-Agentur OH WOW

Die Wiener Podcast-Agentur OH WOW holt sich Verstärkung ins Management: Britta Breuers übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position der Chief Operating Officer (COO). Die Personalie fällt in eine Phase des dynamischen Wachstums – nicht nur im kreativen Output, sondern auch in der unternehmerischen Struktur des Unternehmens.

Breuers bringt umfassende Erfahrung aus der österreichischen Medien- und Kulturlandschaft mit. Stationen in der Styria Media Group, am Österreichischen Zentrum für Digital Humanities sowie im Journalismus – unter anderem für News, Horizont und Der Standard – zeigen eine abwechslungsreiche Laufbahn. Nun wird sie bei OH WOW die operative Weiterentwicklung und Professionalisierung vorantreiben.

Die Agentur versteht sich als Anbieter „hörbarer Exzellenz“ und produziert Corporate- und Branded-Podcasts für bekannte Institutionen wie die Post, die Wirtschaftskammer und den Musikverein. Gründerin Jeanne Drach, die sich selbst als „Chief Voice“ tituliert, spricht von einem „exzellenten Blick für Innovation“, den Breuers mitbringe.

(PA/red)