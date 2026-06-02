Bilanz 2025 der Niederösterreichischen Versicherung AG: Erneut starkes Wachstum

Die Niederösterreichische Versicherung (NV) blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Mit einem Prämienwachstum von 5,5 % in der Schaden-, Unfall- und Lebensversicherung auf insgesamt 458,9 (VJ 435,2) Millionen Euro liegt die NV erneut deutlich über dem Markt.

„Die außerordentlich positive Geschäftsentwicklung ist sowohl auf eine hervorragende Vertriebsleistung als auch auf das weiterhin ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zurückzuführen – gerade in wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Zeiten“, betont Generaldirektor Stefan Jauk. „Unser Marktanteil im Breitengeschäft beträgt aktuell rund 27 % (Stand Dezember 2025). Dass wir unsere Marktführerschaft in Niederösterreich weiter ausbauen konnten, unterstreicht unsere starke regionale Positionierung.“

Besonders im Neugeschäft sowie bei der Überarbeitung bestehender Verträge konnte die NV überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnen. In nahezu allen Sparten des Bereichs Schaden/Unfall wurden signifikante Bestandszuwächse erzielt. Die verrechneten Prämien in Schaden/Unfall stiegen 2025 um 5,4 % auf 419,1 Millionen Euro.

Nach den enormen Hochwasserschäden im Jahr 2024 erreichte die Schadenbelastung im Jahr 2025 wieder ein normales Niveau. Insgesamt beliefen sich die Versicherungsleistungen im Bereich Schaden/Unfall auf 234,9 Millionen Euro (Vorjahr: 345,3 Millionen Euro), was einem Rückgang von 32,0 % entspricht.

Besonders in den Sparten KFZ Kasko und -Haftpflicht, Sturm und Unfall konnte die NV punkten. Im Bereich Leben verzeichnete das Unternehmen einen Prämienanstieg von 4,7 % auf 51,0 Millionen Euro. Besonders erfreulich ist das deutliche Wachstum in der laufenden fondsgebundenen Lebensversicherung, die um 21,0 % zulegte. Die Gesamtverzinsung der klassischen Lebensversicherung bleibt weiterhin bei attraktiven 3 % – ein Spitzenwert im österreichischen Markt.

2025 mehrfach ausgezeichnet

Für ihre sehr gute Kundenorientierung wurde die NV 2025 bereits zum 15. Mal mit dem Recommender Award ausgezeichnet – ein klares Zeichen für die hohe Weiterempfehlungsbereitschaft ihrer Kundinnen und Kunden. Zusätzlich konnte sie den Sonderpreis „Versicherung mit dem besten Schadensmanagement“ entgegennehmen. Dieser Preis wird jenem Finanzinstitut verliehen, dessen Kund:innen österreichweit die größte Zufriedenheit mit der Schadensabwicklung zeigen.

Auch als Arbeitgeber überzeugt die NV: Nach der erfolgreichen Rezertifizierung wurde sie erneut mit dem staatlichen Gütezeichen für eine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet. Die NV zählt erneut zu den 300 Top-Arbeitgebern Österreichs, erhoben vom renommierten Magazin trend in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu und dem Marktforschungsinstitut Statista.

Und auch den begehrten Sheconomy Award – eine Auszeichnung für Unternehmen, die Frauen besonders gute Rahmenbedingungen bieten – hat die NV auch 2025 wieder erhalten.

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