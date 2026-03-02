Bewertungen zwischen Freiheit und Einfluss

Bewertungsplattformen sind aus der digitalen Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Sie versprechen Transparenz, sollen Konsumenten und Arbeitnehmer stärken und Orientierung in zunehmend unübersichtlichen Märkten schaffen.

Doch mit ihrer wachsenden Bedeutung steigen auch die Fragen nach Verantwortung, Kontrolle und möglichen Fehlentwicklungen. Wie viel Regulierung ist notwendig – und wie viel Offenheit verträgt ein System, das von Reichweite lebt?

Michael Weber, Leiter der Content-Quality-Abteilung bei Kununu, beschreibt das Grundprinzip moderner Bewertungsplattformen als Balanceakt. Ziel sei es, möglichst viele authentische Informationen über Arbeitgeber zu sammeln, damit Jobsuchende sich ein realistisches Bild machen können. Das Geschäftsmodell basiert dabei auf einem zweigeteilten Ansatz: Die Inhalte sind für Nutzer kostenlos zugänglich, während Unternehmen kostenpflichtige Employer-Branding-Profile buchen können, um sich mit zusätzlichen Informationen, Bildern, Statistiken und Stellenanzeigen zu präsentieren. Eine bevorzugte Behandlung bei Bewertungen sei jedoch – so Weber – ausdrücklich nicht Teil dieses Modells.

Das System folgt dem sogenannten Plattform- oder Host-Provider-Prinzip: Inhalte dürfen zunächst veröffentlicht werden, solange sie nicht offensichtlich gegen Gesetze oder Richtlinien verstoßen. Erst wenn Betroffene eine Bewertung beanstanden, wird sie überprüft. Rund 20 bis 25 Prozent der Beiträge würden laut Kununu bereits im Vorfeld herausgefiltert – durch algorithmische Systeme und manuelle Kontrolle. Für die Prüfung gemeldeter Inhalte steht nach eigenen Angaben ein Team von rund 30 Mitarbeitern bereit; insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 300 Personen in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Der Jahresumsatz liegt nach internen Angaben in einer Größenordnung von etwa 80 Millionen Euro.

Unternehmen, die sich durch Bewertungen falsch dargestellt fühlen, können Inhalte melden. In solchen Fällen wird der Beitrag vorläufig offline genommen und der Verfasser zur Stellungnahme oder – bei bestrittenem Beschäftigungsverhältnis – zur Vorlage eines Nachweises aufgefordert. Reagiert der Nutzer nicht oder kann keinen Beleg erbringen, bleibt die Bewertung entfernt. Plattformen speichern E-Mail-Adressen und technische Metadaten wie IP-Adressen, geben personenbezogene Daten jedoch nur auf richterliche oder staatsanwaltschaftliche Anordnung heraus.

Auf der anderen Seite steht die Perspektive der Arbeitsgeber. Kritiker sehen in offenen Bewertungssystemen ein grundsätzlich positives Instrument des Konsumentenschutzes und ein wirksames Marktregulativ. Gleichzeitig warnen diese jedoch vor möglichen Missbrauchsszenarien. Besonders kritisch sei es, wenn negative Bewertungen nicht von tatsächlichen Mitarbeitern stammen, sondern von Wettbewerbern oder Dritten mit strategischem Interesse. In Zeiten akuten Fachkräftemangels könnten mehrere negative Einträge erhebliche Auswirkungen auf die Personalsuche haben. Der wirtschaftliche Schaden sei jedoch schwer nachweisbar, was gerichtliche Schritte erschwere.

Er verweist auf frühere rechtliche Auseinandersetzungen, in denen anonymisierte Online-Kommentare nach gerichtlicher Anordnung offengelegt wurden. Dabei habe sich gezeigt, dass sich unter den Verfassern auch Personen aus Konkurrenzunternehmen befanden. Solche Erfahrungen prägen seine Skepsis gegenüber vollständig offenen Veröffentlichungssystemen.

Weber betont hingegen, dass Missbrauch zwar vorkomme, jedoch seltener als oft angenommen. „Seltener als oft angenommen“ aber so sieht es für uns nicht unbedingt aus, da das ja gerade erst bei uns vorgekommen ist (und wir sind nur ein kleines Unternehmen, wer weiß, wie es bei größeren aussieht).

Neben der Entfernung unzulässiger Inhalte werde auch gegen manipulativ erzeugte Positivbewertungen vorgegangen. Zudem empfiehlt die Plattform Unternehmen, nicht nur auf Löschung zu setzen, sondern Bewertungen öffentlich zu kommentieren. Eine transparente Reaktion könne bei Lesern Vertrauen schaffen und die Wirkung einzelner negativer Beiträge relativieren.

Die Diskussion berührt zentrale Fragen der digitalen Öffentlichkeit: Wie lassen sich Meinungsfreiheit und Verbraucherschutz sichern, ohne wirtschaftliche Existenzen unnötig zu gefährden? Welche Prüfmechanismen sind praktikabel, ohne das Geschäftsmodell einer Plattform auszuhöhlen? Und wie kann verhindert werden, dass Bewertungsportale zu Instrumenten im Wettbewerb werden?

Fest steht: Bewertungsplattformen haben die Machtverhältnisse zwischen Unternehmen, Mitarbeitern und Konsumenten nachhaltig verändert. Sie sind Korrektiv, Marktplatz und Bühne zugleich. Ihre Zukunft wird davon abhängen, ob es gelingt, Transparenz, Fairness und wirtschaftliche Tragfähigkeit in ein dauerhaft stabiles Gleichgewicht zu bringen.