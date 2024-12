bettertogether group baut Team aus

Die Kommunikationsagentur bettertogether group erweitert ihr Beraterteam im Bereich Unternehmens- und Finanzkommunikation. Alexander Kleedorfer (58) und Daniel Smith (49) übernehmen ab sofort die Rolle als Senior Advisors bei der Agentur in Wien. Beide bringen langjährige Erfahrungen aus der Unternehmenskommunikation sowie aus journalistischen Tätigkeiten mit. Ihre Schwerpunkte liegen in der Krisen- und Finanzkommunikation, der Positionierung von Führungskräften sowie in der internationalen Kommunikationsarbeit bei Unternehmensübernahmen und Transaktionen.

Die bettertogether group hat sich seit zwanzig Jahren auf die Beratung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit, Technologie und Bildung spezialisiert. Mit der Erweiterung des Teams möchte die Agentur auf die steigende Nachfrage nach spezialisierter Kommunikationsberatung, insbesondere bei komplexen Unternehmens- und Finanzthemen, reagieren. Geschäftsführer Michael Grof-Korbel hebt die Kompetenz der beiden neuen Berater hervor, insbesondere in der strategischen Medienarbeit auf lokaler und internationaler Ebene.

Alexander Kleedorfer: Fokus auf strategische Kommunikation

Alexander Kleedorfer, gebürtig aus Wien und Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien, war 15 Jahre lang in verschiedenen Kommunikationsrollen bei der Telekom Austria Group tätig, unter anderem als interimistischer Konzernsprecher. Später arbeitete er für die Kommunikationsberatung Brunswick Group und leitete bei der Semperit AG das Markenmanagement. Zuletzt beschäftigte er sich mit ESG-Themen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und absolvierte einen Lehrgang zu Nachhaltigkeitsmanagement und Kreislaufwirtschaft an der Universität Graz.

Daniel Smith: Internationale Erfahrung und Medienarbeit

Daniel Smith, gebürtiger Londoner und Absolvent des Kings College London, verfügt über umfassende Erfahrung als Unternehmenssprecher und Kommunikationsleiter bei großen Konzernen wie Basf, Lanxess und ABB. Zuletzt war er für die Medienarbeit der OMV verantwortlich. Seine Expertise liegt in der Positionierung von Führungskräften und in der Strategiekommunikation börsennotierter Unternehmen.

Über die bettertogether group

Die bettertogether group beschäftigt 30 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medien, Design, Psychologie, Nachhaltigkeits- und Organisationsmanagement. Sie unterstützt rund 120 Kunden aus verschiedenen Sektoren und arbeitet mit Institutionen wie der Universität für Weiterbildung Krems zusammen. Mit der Erweiterung ihres Beraterteams setzt die Agentur auf eine stärkere Fokussierung bei komplexen Kommunikationsprojekten und auf die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeits- und Finanzthemen.

