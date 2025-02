Beiersdorf Österreich stellt Vertrieb neu auf

Beiersdorf zählt mit Marken wie Nivea, Eucerin, Hansaplast und Labello zu den führenden Unternehmen im Hautpflege- und Kosmetiksegment. In Österreich ist das Unternehmen sowohl im Einzelhandel als auch in Apotheken stark vertreten und prägt mit seinen Produkten die Pflegegewohnheiten vieler Konsumenten. Nun strukturiert Beiersdorf seine Führungsebene im Vertrieb neu und setzt mit Leonid Zaplatnikov und Benedikt Laufenberg auf erfahrene Führungskräfte aus den eigenen Reihen.

Strategie für den österreichischen Markt

Leonid Zaplatnikov übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Vertriebs in Österreich und koordiniert zusätzlich die Vertriebsaktivitäten in Osteuropa. Der Manager bringt über 15 Jahre Erfahrung in der FMCG-Branche mit, die er unter anderem bei Procter & Gamble sowie seit zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Beiersdorf sammelte. Zuletzt war er als Head of Shopper & Customer Marketing tätig.

Sein Fokus in der neuen Rolle liegt auf der Stärkung der Markenposition von Beiersdorf in Österreich sowie auf innovativen Vertriebsansätzen. „Mein Ziel ist es, unsere Kund:innen und Handelspartner mit innovativen Ansätzen zu begeistern und gleichzeitig die Marktposition von Beiersdorf in Österreich nachhaltig zu stärken“, so Zaplatnikov. Dabei setzt er auf ein dynamisches Markenumfeld und eine stärkere Konsumentenorientierung.

Neben seiner neuen Funktion wird Zaplatnikov Beiersdorf auch im Österreichischen Markenartikelverband sowie weiterhin auf der Plattform Kosmetik Transparent vertreten.

Führung der Adriatics-Region

Mit dem Wechsel von Benedikt Laufenberg nach Südosteuropa rückt ein Markt mit besonders unterschiedlichen Konsumgewohnheiten und Dynamiken in den Fokus. Seit seinem Einstieg bei Beiersdorf 2011 durchlief Laufenberg mehrere internationale und deutsche Positionen in Finanzen, Key Account Management und Vertrieb. Die vergangenen dreieinhalb Jahre leitete er das österreichische Geschäft gemeinsam mit Zaplatnikov und war für die Vertriebskoordination in Osteuropa zuständig.

„Die Adriatics-Region ist von außergewöhnlicher Vielfalt geprägt – jeder Markt hat eigene Dynamiken, Konsumgewohnheiten und Potenziale. Mein Ziel ist es, diese Unterschiede gezielt zu nutzen, um unsere Konsument:innen zu begeistern, unsere Marktposition weiter auszubauen und nachhaltiges Wachstum zu generieren“, so Laufenberg. Neben der Weiterentwicklung der lokalen Teams wird er sich verstärkt auf den Ausbau digitaler Kompetenzen und die Zukunftssicherung der Geschäftsprozesse konzentrieren.

Interne Förderung

Mit den neuen Besetzungen unterstreicht Beiersdorf seinen Fokus auf die Weiterentwicklung interner Führungskräfte und eine starke regionale Verankerung. Alvaro Alonso, General Manager Beiersdorf Österreich & Osteuropa, betont: „Leonid Zaplatnikov bringt umfassende Expertise und ein tiefes Verständnis für unsere Branche mit, um den erfolgreichen Kurs in Österreich fortzusetzen. Gleichzeitig danken wir Benedikt Laufenberg für seinen herausragenden Beitrag und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“

(PA/red)