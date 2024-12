Best of APA-OTS Presseaussendungen 2024

Der APA-OTS Originaltext-Service ist ein zentraler Dienstleister für die Verbreitung von Unternehmens-, Presse- und Informationsmeldungen in Österreich. Als Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur – bietet OTS eine Plattform, die Unternehmen, Organisationen und Institutionen ermöglicht, ihre Botschaften effizient und gezielt an relevante Medienvertreter und die interessierte Öffentlichkeit zu senden.

Zum Jahresende hat das Unternehmen die klickstärksten Aussendungen in den einzelnen Ressorts sowie die Top-Videos und eine Auswahl an beigefügten Fotos zusammengefasst.

Botschaften mit Backlinks

OTS-Online-Artikel spielen eine zentrale Rolle in der Kommunikationsstrategie von Unternehmen und Organisationen. Ursprünglich vor allem auf Journalisten als Zielgruppe ausgerichtet, dient der Service heute als vielseitiges Werkzeug für allerlei marketingtechnischen Zwecke. Neben der klassischen Informationsverbreitung wird OTS zunehmend als Plattform für gezielte Werbung genutzt. Die Zielgruppe beschränkt sich dabei nicht nur auf Medienvertreter – auch Partner und Konkurrenten aus Branchen wie Wirtschaft und Politik gehören zu den potenziellen Empfängern. Ein wichtiger Selling Point ist zudem die Integration von Internetadressen in OTS-Meldungen, die einen positiven Beitrag zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) leisten können.

Die meisten Klicks

Eine der meistgelesenen Aussendungen im Bereich Politik betraf eine Diskussion rund um Vorwürfe gegen die Grünen-Kandidatin Lena Schilling. ServusTV kündigte in einer Presseaussendung an, das Thema in einem Nachrichtenformat aufzugreifen, begleitet von Exklusivinterview-Ausschnitten. Diese Aussendung erzielte die höchste Aufmerksamkeit im Ressort Politik und führte auch insgesamt die Klickstatistik an.

Im Oktober rückte eine Rückrufaktion von Coca-Cola ins Zentrum des Interesses. Aufgrund einer potenziellen Verunreinigung in 0,5-Liter-Flaschen verschiedener Limonadenmarken informierte der Getränkekonzern die Öffentlichkeit. Die Aussendung setzte sich an die Spitze der Klickstatistik im Ressort Wirtschaft und zeigte die Relevanz transparenter Kommunikation im Umgang mit Produktsicherheit.

Im Bereich Kultur stach die Mitteilung über den Tod der weltbekannten Künstlerin Caterina Valente hervor. Die Nachricht über ihr friedliches Ableben im Alter von 93 Jahren im September fand breite Beachtung und führte das Ranking im Kulturbereich an.

Im Medienressort sorgte eine Presseaussendung rund um ein geplantes Live-Interview mit Simone, der letzten Ehefrau von Richard Lugner, für das größte Interesse. Lugners überraschender Tod im August bewegte die Öffentlichkeit und führte zu verstärktem Interesse an weiterführenden Beiträgen.

Auch visuelle Inhalte erzielten 2024 hohe Aufmerksamkeit. Ein Video von Steyr Automotive und ANT Maschinen über einen innovativen, selbstfahrenden Abschleppwagen belegte den ersten Platz bei den meistgesehenen OTS-Videos. Im Bereich Fotos war ein Bild der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf dem Mountainbike das meistgeklickte Motiv.

(PA/red)