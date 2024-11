Dancing Stars ’25 – Da rotierst im Grab

Das Getue um die Dancing Stars wird immer skurriler. Sagen Ihnen die Namen Bohl, Strigl, Cencig, Karl, Wojta oder Pfanzelter irgendwas? Nein? Überhaupt nicht? Interessant – denn das sind die Prominenten, die sogenannten Promis, die in der kommenden Staffel von Dancing Stars antanzen. Zur Erläuterung: Paulus Bohl ist einer vom Comedian-Duo Dr. Bohl, Heilwig Pfanzelter ist Moderatorin beim ORF (ja, wir wissen, in Sachen Cross-Marketing muss unbedingt immer irgendjemand vom ORF dabei sein), Cencig ist Schauspielerin, Karl ist Schauspielersohn und Wojta ein beliebter, freilich schubladisierter ORF-Fernsehkoch. Und dann gibt es noch ein paar Bekanntere, zum Beispiel Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Wolfgang „Fifi“ Pissecker und die Ex-Politikerin Eva Glawischnig. Bei letzterer fragt man sich: Oh mein Gott, warum tut sie sich das nur an?

Den Vogel schießt die ORF-Unterhaltungsabteilung freilich damit ab, dass sie die Witwe von Richard Lugner, Simone Lugner, antanzen lässt. Nachdem wir alle die großen Auftritte der bauernschlauen und geschickten Post Mortem Erwerbstätigen mitverfolgt haben – ihren tränenreichen Auftritt im weißen Brautkleid am Grab des Verblichenen –, haben wir schon jetzt eine Vorahnung, was passieren wird. Wird sie im Sargwagen zum ORF fahren? Wird sie mit einer holographisch projizierten Lugner-Dummy-Puppe tanzen? Wird sie mit einem Skelettkleid auftreten, das die Umrisse ihres Schatzerls zeigt? Wird sie Blumen von Lugners Grab im Tanzsaal ins Publikum schmeissen? Wird ein Pappmaché-Lugner in der ersten Reihe bei den Familiengästen sitzen und zu ihr rübergrinsen? Ein 3D-KI-Lugner den Chapeau Claque vor ihr ziehen?

Wir wissen es nicht. Aber der Fantasie der ORF-Unterhaltungsabteilung für die Erreichung dessen, was man unbedingt braucht, um „am Ball“ zu bleiben (und beim Fußball ist das ja in diesem Jahr nicht gerade besonders gut gelaufen), sind wohl kaum Grenzen gesetzt.

Telekratius